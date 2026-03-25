MISTÉRIO
Desaparecimento de chef de cozinha camaronês na Bahia completa 20 dias
Homem foi visto pela última vez no Terminal Rodoviário de Camaçari, na tarde do último dia 5 de março
Siga o A TARDE no Google
O desaparecimento do chef de cozinha camaronês Axel Mbetcha Tiezan, de 30 anos, completa 20 dias nesta quarta-feira, 25. O homem foi visto pela última vez no Terminal Rodoviário de Camaçari, na tarde do último dia 5 de março.
Axel é um chef de cozinha experiente, com formação no Instituto Paul Bocuse, na França, uma das escolas de culinária mais prestigiadas do mundo, além de já ter passado por restaurantes de luxo, como o Marriott Champs-Élysées, em Paris. Ele também também integrou a equipe do chefe Gordon Ramsay no Trianon Palace, em Versalhes.
Leia Também:
Segundo informações divulgadas por um perfil ligado à comunidade africana na França, o Friche la Belle de Mai, o homem estava em uma viagem de trabalho, com deslocamentos previstos entre Salvador, Lisboa, Marseille e Iaundé, capital de Camarões.
As buscas pelo chef de cozinha estão sendo conduzidas pela 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari), da Polícia Civil.
Quem tiver informações do paradeiro de Axel, pode entrar em contato com o número 181.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes