HISTÓRICO
Conheça Tahis Nunes, primeira mulher a comandar Agerba
Tahis Nunes assumiu direção executiva do órgão nesta quarta-feira, 25
Por Gabriela Araújo
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As mudanças protagonizadas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nos cargos do segundo escalão iniciou nesta quarta-feira, 25, com a saída de Carlos Henrique de Azevedo Martins, da diretoria executiva da Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia).
Nessa toada, o chefe do Executivo estadual alcançou um novo feito na gestão e nomeou Tahis Nunes para assumir a autarquia. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo na história da agência.
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Servidora pública desde 2018, Tahis Nunes acumula experiência em diversas frentes na Agerba, com atuação destacada nas áreas de tarifas e pesquisas socioeconômicas.
“Com muita honra e responsabilidade, assumo o compromisso de ser a primeira mulher a ocupar o cargo de Diretora Geral da Agerba. Tenho muito orgulho em ser servidora pública e de contribuir com a agência desde 2019, ao lado de uma equipe competente e dedicada”, afirmou Tahis Nunes.
Dedicação e trabalho
A indicação de Tahis Nunes ao cargo contou com apoio do senador Otto Alencar e da bancada federal, a quem ela agradeceu pela confiança, e reforçou o compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados à população baiana.
"Junto com toda a equipe da AGERBA, seguiremos trabalhando com dedicação e afinco para melhorar a vida de todos os baianos e baianas”, disse a nova diretora.
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