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HISTÓRICO

Conheça Tahis Nunes, primeira mulher a comandar Agerba

Tahis Nunes assumiu direção executiva do órgão nesta quarta-feira, 25

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

25/03/2026 - 15:01 h

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Tahis Nunes assume a cadeira deixada por Carlos Henrique de Azevedo Martins
Tahis Nunes assume a cadeira deixada por Carlos Henrique de Azevedo Martins -

As mudanças protagonizadas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nos cargos do segundo escalão iniciou nesta quarta-feira, 25, com a saída de Carlos Henrique de Azevedo Martins, da diretoria executiva da Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia).

Nessa toada, o chefe do Executivo estadual alcançou um novo feito na gestão e nomeou Tahis Nunes para assumir a autarquia. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo na história da agência.

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Servidora pública desde 2018, Tahis Nunes acumula experiência em diversas frentes na Agerba, com atuação destacada nas áreas de tarifas e pesquisas socioeconômicas.

“Com muita honra e responsabilidade, assumo o compromisso de ser a primeira mulher a ocupar o cargo de Diretora Geral da Agerba. Tenho muito orgulho em ser servidora pública e de contribuir com a agência desde 2019, ao lado de uma equipe competente e dedicada”, afirmou Tahis Nunes.

Tahis Nunes
Tahis Nunes | Foto: Reprodução

Dedicação e trabalho

A indicação de Tahis Nunes ao cargo contou com apoio do senador Otto Alencar e da bancada federal, a quem ela agradeceu pela confiança, e reforçou o compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados à população baiana.

"Junto com toda a equipe da AGERBA, seguiremos trabalhando com dedicação e afinco para melhorar a vida de todos os baianos e baianas”, disse a nova diretora.

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