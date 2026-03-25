Conheça Tahis Nunes, primeira mulher a comandar Agerba

Tahis Nunes assume a cadeira deixada por Carlos Henrique de Azevedo Martins - Foto: Reprodução | Portal GOVBA | @jeffdavila

As mudanças protagonizadas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nos cargos do segundo escalão iniciou nesta quarta-feira, 25, com a saída de Carlos Henrique de Azevedo Martins, da diretoria executiva da Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia).

Nessa toada, o chefe do Executivo estadual alcançou um novo feito na gestão e nomeou Tahis Nunes para assumir a autarquia. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo na história da agência.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Servidora pública desde 2018, Tahis Nunes acumula experiência em diversas frentes na Agerba, com atuação destacada nas áreas de tarifas e pesquisas socioeconômicas.

“Com muita honra e responsabilidade, assumo o compromisso de ser a primeira mulher a ocupar o cargo de Diretora Geral da Agerba. Tenho muito orgulho em ser servidora pública e de contribuir com a agência desde 2019, ao lado de uma equipe competente e dedicada”, afirmou Tahis Nunes.

Tahis Nunes | Foto: Reprodução

Dedicação e trabalho

A indicação de Tahis Nunes ao cargo contou com apoio do senador Otto Alencar e da bancada federal, a quem ela agradeceu pela confiança, e reforçou o compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados à população baiana.

"Junto com toda a equipe da AGERBA, seguiremos trabalhando com dedicação e afinco para melhorar a vida de todos os baianos e baianas”, disse a nova diretora.