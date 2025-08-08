Agerba toma decisão sobre contratos com ônibus que atendem na RMS

Ponto de ônibus em Lauro de Freitas. - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) renovou os contratos de quatro empresas de ônibus que operam em cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS). A medida consta no Diário Oficial de quarta-feira, 6.

As empresas que tiveram renovação no contrato são a Avanço Transporte e Turismo, Expresso Vitória, Expresso Metropolitano Transportes e Atlântico Transportes.

Os contratos são válidos por um ano ou até a conclusão da licitação das linhas do subsistema metropolitano de passageiros e se referem aos termos aditivos aos contratos emergenciais firmados com as empresas.

As linhas operadas atendem passageiros das maiores cidades da Região Metropolitana de Salvador. Entre elas estão: Dias D’Ávila, Camaçari, Lauro de Freitas, Mata de São João, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus e São Sebastião do Passé.