Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

IEL disponibiliza mais de 600 vagas de estágio na Bahia; confira

Bolsas variam de R$ 450 a R$ 1,8 mil em diversas áreas como pedagogia e psicologia

Por Redação

07/08/2025 - 9:55 h | Atualizada em 07/08/2025 - 10:16
Há vagas para estudantes universitários, ensino médio e técnico
Há vagas para estudantes universitários, ensino médio e técnico -

Para quem deseja uma oportunidade de estágio e aprendizado no mercado de trabalho, o IEL Bahia abriu 660 vagas em todo o estado. Deste total, 322 são para Salvador e Região Metropolitana, 105 para Feira de Santana e Região, 55 para a Região Sudoeste da Bahia, 84 para as Regiões Sul e Extremo-Sul, 52 para a Região Norte e 42 para a Região Oeste.

Há vagas para estudantes universitários, ensino médio e técnico. As oportunidades são para diversas áreas, incluindo administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharias, logística, pedagogia, psicologia e recursos humanos.

As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1,8 mil. Os interessados devem se cadastrar no site do IEL e acompanhar a oferta de vagas. É importante que os candidatos mantenham o cadastro sempre atualizado.

Leia Também:

IBGE abre mais de 350 vagas para estagiários em todo o país
Inscrições para Prêmio IEL de Talentos se encerram neste sábado, 31
Prêmio que valoriza aprendizagem profissional chega à 22ª edição

Vagas de estágio por região

Salvador e Região Metropolitana

  • Cidades: Salvador; Alagoinhas; Camaçari; Lauro de Freitas
  • Valores: R$ 500,00 a R$ 1.874,41
  • Total de vagas: 322

Cargos por Área de Atuação

  • Administração
  • Técnico em Administração
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Artes Plásticas
  • Automação Industrial
  • Biblioteconomia
  • Ciências Contábeis
  • Comercial
  • Comunicação
  • Comércio Exterior
  • Contábeis
  • Design
  • Design Gráfico
  • Direito
  • Economia
  • Educação Física
  • Eletromecânica
  • Eletrônica
  • Eletrotécnica
  • Enfermagem
  • Engenharia
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Civil
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Mecânica
  • Engenharia Química
  • Farmácia
  • Fisioterapia
  • Finanças
  • Gastronomia
  • História
  • Inglês
  • Jornalismo
  • Letras
  • Logística
  • Manutenção Automotiva
  • Marketing
  • Matemática
  • Mecânica
  • Mecatrônica
  • Médio
  • Nutrição
  • Pedagogia
  • Planejamento
  • Produção
  • Psicologia
  • Publicidade
  • Química
  • Recursos Humanos
  • RH
  • Saúde Bucal
  • Secretariado Executivo
  • Segurança do Trabalho
  • Sistemas de Informação (TI)
  • Técnico ADM
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Eletrônica
  • Técnico em Enfermagem
  • Técnico em PCP
  • Técnico em Química
  • Telecomunicações
  • Tecnologia da Informação

Feira de Santana e Conceição do Jacuípe

  • Valores: de R$ 450,00 a R$ 1.518,00
  • Total de vagas: 105

Áreas de atuação

  • Administrativo
  • Atendimento
  • Comercial
  • Contabilidade
  • Design gráfico
  • Direito
  • Eletromecânica
  • Enfermagem
  • Engenharia
  • Logística
  • Licitações
  • Manutenção industrial/elétrica
  • Marketing
  • Mídias sociais
  • Vendas

Região Sudoeste

  • Cidades: Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Itapetinga e Ipiaú
  • Valores: de R$ 500,00 a $ 1.575,00
  • Total de vagas: 55

Áreas de atuação

  • Superior em Administração
  • Contábil
  • Psicologia
  • Economia
  • Pedagogia
  • Educação física
  • Gestão de pessoas
  • RH
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Marketing
  • Comunicação Social
  • Publicidade e Propaganda
  • Tecnólogo/Técnico em Administração
  • Vendas
  • Marketing - Ensino médio

Regiões Sul e Extremo Sul

  • Cidades: Eunápolis, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.
  • Valores: de R$ 500,00 a R$ 1.575,00
  • Total de vagas: 84

Áreas de atuação

  • Administração (ADM)
  • Ensino Médio (EM)
  • Pedagogia
  • Técnico em Administração
  • Contabilidade
  • Enfermagem
  • Marketing
  • Letras – Inglês
  • Economia
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Tecnologia da Informação (TI) / Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
  • Técnico em Informática / ADS
  • Logística

Região Norte

  • Cidades: Juazeiro, Senhor do Bonfim, e Jacobina
  • Valores: de R$ 500,00 a R$ 1.315,00
  • Total de vagas: 52

Áreas de atuação

  • Atendimento
  • Auxiliar de Mecânica
  • Estoque
  • Administração
  • Faturamento
  • RH
  • Contabilidade
  • Psicologia
  • Geologia
  • Engenharia de Mina

Região Oeste

  • Cidades: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Correntina.
  • Valores das bolsas variam de R$ 550,00 a R$ 1.518,00
  • Total de vagas: 42

Áreas de atuação

  • Ciências Contábeis
  • Administração
  • Técnico em Administração
  • Letras
  • Pedagogia
  • Matemática
  • Tecnologia da Informação
  • Técnico em Informática
  • Enfermagem
  • Técnico em Vendas
  • Ensino Médio

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estágio IEL Bahia vagas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Há vagas para estudantes universitários, ensino médio e técnico
Play

Vídeo: "Não tenho nada a ver com isso", diz motorista acusado de crime

Há vagas para estudantes universitários, ensino médio e técnico
Play

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Há vagas para estudantes universitários, ensino médio e técnico
Play

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

Há vagas para estudantes universitários, ensino médio e técnico
Play

Empresa baiana conquista 1º lugar no Festival Élan 2025

x