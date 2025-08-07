IEL disponibiliza mais de 600 vagas de estágio na Bahia; confira

Há vagas para estudantes universitários, ensino médio e técnico - Foto: Divulgação | IEL

Para quem deseja uma oportunidade de estágio e aprendizado no mercado de trabalho, o IEL Bahia abriu 660 vagas em todo o estado. Deste total, 322 são para Salvador e Região Metropolitana, 105 para Feira de Santana e Região, 55 para a Região Sudoeste da Bahia, 84 para as Regiões Sul e Extremo-Sul, 52 para a Região Norte e 42 para a Região Oeste.

Há vagas para estudantes universitários, ensino médio e técnico. As oportunidades são para diversas áreas, incluindo administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharias, logística, pedagogia, psicologia e recursos humanos.

As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1,8 mil. Os interessados devem se cadastrar no site do IEL e acompanhar a oferta de vagas. É importante que os candidatos mantenham o cadastro sempre atualizado.

Vagas de estágio por região

Salvador e Região Metropolitana

Cidades: Salvador; Alagoinhas; Camaçari; Lauro de Freitas

Valores: R$ 500,00 a R$ 1.874,41

Total de vagas: 322

Cargos por Área de Atuação

Administração

Técnico em Administração

Arquitetura e Urbanismo

Artes Plásticas

Automação Industrial

Biblioteconomia

Ciências Contábeis

Comercial

Comunicação

Comércio Exterior

Contábeis

Design

Design Gráfico

Direito

Economia

Educação Física

Eletromecânica

Eletrônica

Eletrotécnica

Enfermagem

Engenharia

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Farmácia

Fisioterapia

Finanças

Gastronomia

História

Inglês

Jornalismo

Letras

Logística

Manutenção Automotiva

Marketing

Matemática

Mecânica

Mecatrônica

Médio

Nutrição

Pedagogia

Planejamento

Produção

Psicologia

Publicidade

Química

Recursos Humanos

RH

Saúde Bucal

Secretariado Executivo

Segurança do Trabalho

Sistemas de Informação (TI)

Técnico ADM

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Eletrônica

Técnico em Enfermagem

Técnico em PCP

Técnico em Química

Telecomunicações

Tecnologia da Informação

Feira de Santana e Conceição do Jacuípe

Valores: de R$ 450,00 a R$ 1.518,00

Total de vagas: 105

Áreas de atuação

Administrativo

Atendimento

Comercial

Contabilidade

Design gráfico

Direito

Eletromecânica

Enfermagem

Engenharia

Logística

Licitações

Manutenção industrial/elétrica

Marketing

Mídias sociais

Vendas

Região Sudoeste

Cidades: Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Itapetinga e Ipiaú

Valores: de R$ 500,00 a $ 1.575,00

Total de vagas: 55

Áreas de atuação

Superior em Administração

Contábil

Psicologia

Economia

Pedagogia

Educação física

Gestão de pessoas

RH

Arquitetura e Urbanismo

Marketing

Comunicação Social

Publicidade e Propaganda

Tecnólogo/Técnico em Administração

Vendas

Marketing - Ensino médio

Regiões Sul e Extremo Sul

Cidades: Eunápolis, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.

Valores: de R$ 500,00 a R$ 1.575,00

Total de vagas: 84

Áreas de atuação

Administração (ADM)

Ensino Médio (EM)

Pedagogia

Técnico em Administração

Contabilidade

Enfermagem

Marketing

Letras – Inglês

Economia

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Eletrotécnica

Tecnologia da Informação (TI) / Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Técnico em Informática / ADS

Logística

Região Norte

Cidades: Juazeiro, Senhor do Bonfim, e Jacobina

Valores: de R$ 500,00 a R$ 1.315,00

Total de vagas: 52

Áreas de atuação

Atendimento

Auxiliar de Mecânica

Estoque

Administração

Faturamento

RH

Contabilidade

Psicologia

Geologia

Engenharia de Mina

Região Oeste

Cidades: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Correntina.

Valores das bolsas variam de R$ 550,00 a R$ 1.518,00

Total de vagas: 42

Áreas de atuação