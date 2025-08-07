BAHIA
IEL disponibiliza mais de 600 vagas de estágio na Bahia; confira
Bolsas variam de R$ 450 a R$ 1,8 mil em diversas áreas como pedagogia e psicologia
Por Redação
Para quem deseja uma oportunidade de estágio e aprendizado no mercado de trabalho, o IEL Bahia abriu 660 vagas em todo o estado. Deste total, 322 são para Salvador e Região Metropolitana, 105 para Feira de Santana e Região, 55 para a Região Sudoeste da Bahia, 84 para as Regiões Sul e Extremo-Sul, 52 para a Região Norte e 42 para a Região Oeste.
Há vagas para estudantes universitários, ensino médio e técnico. As oportunidades são para diversas áreas, incluindo administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharias, logística, pedagogia, psicologia e recursos humanos.
As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1,8 mil. Os interessados devem se cadastrar no site do IEL e acompanhar a oferta de vagas. É importante que os candidatos mantenham o cadastro sempre atualizado.
Vagas de estágio por região
Salvador e Região Metropolitana
- Cidades: Salvador; Alagoinhas; Camaçari; Lauro de Freitas
- Valores: R$ 500,00 a R$ 1.874,41
- Total de vagas: 322
Cargos por Área de Atuação
- Administração
- Técnico em Administração
- Arquitetura e Urbanismo
- Artes Plásticas
- Automação Industrial
- Biblioteconomia
- Ciências Contábeis
- Comercial
- Comunicação
- Comércio Exterior
- Contábeis
- Design
- Design Gráfico
- Direito
- Economia
- Educação Física
- Eletromecânica
- Eletrônica
- Eletrotécnica
- Enfermagem
- Engenharia
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Civil
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Química
- Farmácia
- Fisioterapia
- Finanças
- Gastronomia
- História
- Inglês
- Jornalismo
- Letras
- Logística
- Manutenção Automotiva
- Marketing
- Matemática
- Mecânica
- Mecatrônica
- Médio
- Nutrição
- Pedagogia
- Planejamento
- Produção
- Psicologia
- Publicidade
- Química
- Recursos Humanos
- RH
- Saúde Bucal
- Secretariado Executivo
- Segurança do Trabalho
- Sistemas de Informação (TI)
- Técnico ADM
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Eletrônica
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em PCP
- Técnico em Química
- Telecomunicações
- Tecnologia da Informação
Feira de Santana e Conceição do Jacuípe
- Valores: de R$ 450,00 a R$ 1.518,00
- Total de vagas: 105
Áreas de atuação
- Administrativo
- Atendimento
- Comercial
- Contabilidade
- Design gráfico
- Direito
- Eletromecânica
- Enfermagem
- Engenharia
- Logística
- Licitações
- Manutenção industrial/elétrica
- Marketing
- Mídias sociais
- Vendas
Região Sudoeste
- Cidades: Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Itapetinga e Ipiaú
- Valores: de R$ 500,00 a $ 1.575,00
- Total de vagas: 55
Áreas de atuação
- Superior em Administração
- Contábil
- Psicologia
- Economia
- Pedagogia
- Educação física
- Gestão de pessoas
- RH
- Arquitetura e Urbanismo
- Marketing
- Comunicação Social
- Publicidade e Propaganda
- Tecnólogo/Técnico em Administração
- Vendas
- Marketing - Ensino médio
Regiões Sul e Extremo Sul
- Cidades: Eunápolis, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.
- Valores: de R$ 500,00 a R$ 1.575,00
- Total de vagas: 84
Áreas de atuação
- Administração (ADM)
- Ensino Médio (EM)
- Pedagogia
- Técnico em Administração
- Contabilidade
- Enfermagem
- Marketing
- Letras – Inglês
- Economia
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Eletrotécnica
- Tecnologia da Informação (TI) / Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
- Técnico em Informática / ADS
- Logística
Região Norte
- Cidades: Juazeiro, Senhor do Bonfim, e Jacobina
- Valores: de R$ 500,00 a R$ 1.315,00
- Total de vagas: 52
Áreas de atuação
- Atendimento
- Auxiliar de Mecânica
- Estoque
- Administração
- Faturamento
- RH
- Contabilidade
- Psicologia
- Geologia
- Engenharia de Mina
Região Oeste
- Cidades: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Correntina.
- Valores das bolsas variam de R$ 550,00 a R$ 1.518,00
- Total de vagas: 42
Áreas de atuação
- Ciências Contábeis
- Administração
- Técnico em Administração
- Letras
- Pedagogia
- Matemática
- Tecnologia da Informação
- Técnico em Informática
- Enfermagem
- Técnico em Vendas
- Ensino Médio
