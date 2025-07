IBGE abre mais de 350 vagas para estagiários em todo o país

O processo seletivo será realizado em duas etapas - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de nível superior. São oferecidas 351 vagas distribuídas em 26 Estados e no Distrito Federal para estudantes que estejam cursando a partir do 3º período de 26 diferentes cursos de graduação.

A seleção é organizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio). Os interessados podem se inscrever até o meio-dia do dia 1º de julho, exclusivamente pelo portal do CIEE.

As oportunidades contemplam jornadas de:

4 horas diárias (20 horas semanais)

6 horas diárias (30 horas semanais)

Os valores das bolsas são de R$787,98 e R$1.125,69 mensais, respectivamente. Além disso, os estagiários têm direito a auxílio-transporte de R$10,00 por dia estagiado presencialmente.

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, além de pessoas com deficiência. A lista completa dos cursos aceitos está disponível no site do IBGE.

Como será a seleção

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira consiste na inscrição online até às 12h (horário de Brasília) de 1º de julho. Em seguida, os candidatos devem fazer uma prova objetiva, também disponível na plataforma do CIEE, composta por 20 questões a serem respondidas em dois minutos:

5 de Língua Portuguesa;

5 de Matemática e Raciocínio Lógico;

5 de Geografia

5 de Conhecimentos Gerais e Atualidades

Resultado

O resultado da prova está previsto para o dia 17 de julho. Os estudantes classificados serão convocados pelo IBGE para entrevistas com o supervisor da vaga, de acordo com a ordem de classificação e respeitando as reservas de vagas estabelecidas.

Mais informações estão disponíveis no site do IBGE e na página do processo seletivo no portal do CIEE Rio.