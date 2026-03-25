Jerônimo Rodrigues exonera diretor da Agerba após rompimento de Angelo Coronel

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Carlos Henrique de Azevedo Martins (à esquerda) e Angelo Coronel (à direita) - Foto: Reprodução | YouTube | Vídeo | Agência Senado

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) exonerou nesta quarta-feira, 25, Carlos Henrique de Azevedo Martins, da diretoria executiva da Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia).

A saída de Carlos Henrique do posto já era esperada devido ao rompimento do seu irmão Angelo Coronel (Republicanos), com o grupo governista protagonizada no início deste ano.

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Carlos Henrique de Azevedo Martins | Foto: Reprodução | Youtube

Sem espaço para disputar à reeleição, Coronel decidiu se aliar ao grupo de oposição para sobreviver eleitoralmente.

Quem assume a Agerba?

A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), que também traz o nome do novo comando da Agerba. Trata-se de Thais Flores Nunes Soares, servidora de carreira da Agerba.

Ela exercia o cargo de Diretora do Departamento de Tarifas e Pesquisas Socioeconômicas na autarquia desde março de 2019.

Diretor da Agerba é multado por irregularidades no ferry

Em maio de 2025, Carlos Henrique foi multado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) em R$ 3 mil, por conta de diversas irregularidades identificadas na prestação de contas de 2023.

Entre as falhas destacadas estão a não aplicação de sanções à concessionária Internacional Travessias Salvador, referente ao Contrato 02/2014, pelos serviços prestados no sistema Ferry Boat.

