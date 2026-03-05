Menu
COLUNA

Tempo Presente

Tempo Presente

Publicado quinta-feira, 05 de março de 2026 às 7:02 h

Agerba clama por renovação

Confira coluna Tempo Presente desta quinta-feira, 5

Com iminente saída do atual dirigente, cresce a expectativa em torno da nova direção do órgão regulador baiano. Nos bastidores, diferentes grupos políticos se movimentam de forma estratégica para influenciar a escolha do sucessor.

Fontes apontam que um grupo tradicional, com histórico de atuação na estrutura interna, articula para retomar protagonismo e “tirar da gaveta” antigos projetos e quadros técnicos ligados a gestões anteriores. A movimentação é vista por críticos como uma tentativa de retomada de espaços já conhecidos na administração.

Por outro lado, ganha força a corrente que defende um perfil renovador. No mês dedicado às mulheres, cresce a torcida para que a nova direção seja ocupada por uma mulher, com discurso centrado em sensibilidade institucional, modernização regulatória e fortalecimento da governança.

A definição do novo comando deve sinalizar não apenas mudança administrativa, mas também o rumo político e técnico que o órgão adotará.

