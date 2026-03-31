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CIÚMES E AGRESSÃO

Idosa morre após espancamento violento motivado por ciúmes

Suspeita teria agido por ciúmes do companheiro com a vítima

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

31/03/2026 - 21:00 h

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Idosa deu entrada no hospital com diversos ferimentos
Idosa deu entrada no hospital com diversos ferimentos -

Uma idosa, de 62 anos, morreu na segunda-feira, 30, em São Gonçalo do Piauí, no Piauí, após ser violentamente agredida por uma mulher. O crime ocorreu no domingo, 29, e teria sido motivado por ciúmes.

Segundo informações de testemunhas, Maria Lindalva Chaves Batista foi atacada por Tatiane Maria da Conceição Araújo.

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Ela teria agido motivada por ciúmes do companheiro, após ele se encontrar com a vítima.

Maria Lindalva foi levada à Unidade Mista de Saúde Carlyle Guerra de Macedo com ferimentos na cabeça, rosto e mãos, além de uma mordida no braço.

Ela chegou à unidade de saúde consciente, mas, teve uma parada cardíaca e não resistiu.

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As investigações estão a cargo da Delegacia da Mulher de Água Branca. Até a noite desta terça-feira, 31, a suspeita ainda não havia sido localizada e presa.

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Tags:

agressão idosa Piauí Polícia Civil

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