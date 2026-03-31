Idosa morre após espancamento violento motivado por ciúmes

Siga o A TARDE no Google

Idosa deu entrada no hospital com diversos ferimentos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma idosa, de 62 anos, morreu na segunda-feira, 30, em São Gonçalo do Piauí, no Piauí, após ser violentamente agredida por uma mulher. O crime ocorreu no domingo, 29, e teria sido motivado por ciúmes.

Segundo informações de testemunhas, Maria Lindalva Chaves Batista foi atacada por Tatiane Maria da Conceição Araújo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ela teria agido motivada por ciúmes do companheiro, após ele se encontrar com a vítima.

Maria Lindalva foi levada à Unidade Mista de Saúde Carlyle Guerra de Macedo com ferimentos na cabeça, rosto e mãos, além de uma mordida no braço.

Ela chegou à unidade de saúde consciente, mas, teve uma parada cardíaca e não resistiu.

As investigações estão a cargo da Delegacia da Mulher de Água Branca. Até a noite desta terça-feira, 31, a suspeita ainda não havia sido localizada e presa.