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AGRESSÃO FATAL

Homem é preso na Bahia após matar a companheira com soco

Com o homem, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 36

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

31/03/2026 - 19:33 h

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Aline caiu e bateu a cabeça no chão após levar um soco
Aline caiu e bateu a cabeça no chão após levar um soco -

Um homem, de 26 anos, conhecido pelo apelido de Azulão, foi preso na madrugada do domingo, 29, em Itamaraju, no sul da Bahia, horas após ser apontado como suspeito de matar a própria companheira, na noite de sábado, 28.

Ele foi detido por policiais militares do 2º Pelotão e da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

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Segundo informações da polícia, Azulão teria dado um soco em Aline Santos de Oliveira, 32, durante um desentendimento, no bairro Várzea Alegre. Depois da agressão, ela caiu e bateu a cabeça no chão.

Aline ainda recebeu atendimento de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada ao Hospital municipal, mas teve convulsões e não resistiu.

Apreensão

Antes de ser detido, Azulão tentou fugir, mas foi localizado. Na casa dele, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 36, que foi encaminhada à Delegacia Territorial de Itamaraju.

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Ele foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e outras circunstâncias que levaram à morte de Aline. As informações são do Giro de Notícias.

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Tags:

feminicídio Itamaraju (BA) Polícia Civil

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