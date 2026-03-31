Homem é preso na Bahia após matar a companheira com soco

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Aline caiu e bateu a cabeça no chão após levar um soco - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem, de 26 anos, conhecido pelo apelido de Azulão, foi preso na madrugada do domingo, 29, em Itamaraju, no sul da Bahia, horas após ser apontado como suspeito de matar a própria companheira, na noite de sábado, 28.

Ele foi detido por policiais militares do 2º Pelotão e da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

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Segundo informações da polícia, Azulão teria dado um soco em Aline Santos de Oliveira, 32, durante um desentendimento, no bairro Várzea Alegre. Depois da agressão, ela caiu e bateu a cabeça no chão.

Aline ainda recebeu atendimento de agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada ao Hospital municipal, mas teve convulsões e não resistiu.

Apreensão

Antes de ser detido, Azulão tentou fugir, mas foi localizado. Na casa dele, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 36, que foi encaminhada à Delegacia Territorial de Itamaraju.

Ele foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e outras circunstâncias que levaram à morte de Aline. As informações são do Giro de Notícias.