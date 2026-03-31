VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Mulher pula do segundo andar com filha no colo para fugir de agressões
Marido foi autuado em flagrante por violência doméstica e tentativa de feminicídio
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Uma mulher de 28 anos pulou da janela do apartamento em que morava, no segundo andar de um prédio, com a filha de 2 anos no colo para fugir das agressões do marido, um homem de 32 anos, identificado como Paulo Sergio Pereira de Souza. O caso aconteceu na noite de domingo, 29, na cidade de Suzano, na região metropolitana de São Paulo.
Após o crime, o suspeito foi agredido pelos vizinhos e acabou preso em flagrante após a chegada da Polícia Militar. Ele foi autuado por violência doméstica e tentativa de feminicídio, e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo.
As investigações estão em andamento na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano.
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Detalhes do crime
De acordo com a polícia, o casal discutia no apartamento quando o suspeito empurrou a companheira contra o sofá. Em seguida, ele tentou atacar a mulher com uma faca enquanto ela dava banho na filha.
A vítima conseguiu se trancar no banheiro junto com a criança, e o agressor tentou arrombar a porta do cômodo. Foi nesse momento que a mulher decidiu pular da janela do banheiro com a filha no colo.
As duas foram socorridas por moradores e levadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Criança em estado grave
A mulher apresentava escoriações e, após a constatação de fraturas no braço e no pé, foi transferida para o Hospital e Maternidade de Suzano (HSM), onde realizou exames de imagem e outros procedimentos. Após análise dos resultados e reavaliação médica, ela recebeu alta.
Por sua vez, a criança foi intubada, em estado grave, e depois encaminhada ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.
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