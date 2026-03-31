Suspeito de matar motociclista por app na Paralela é solto pela Justiça

O motociclista Gabriel Lopes dos Santos morreu aos 21 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O homem preso após causar o acidente que matou o motociclista Gabriel Lopes dos Santos, de 21 anos, na Avenida Paralela, em Salvador, foi solto pela Justiça e teve a liberdade provisória concedida após audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 21.

Mauro Lázaro Araújo Santana, de 50 anos, havia sido preso em flagrante no domingo, 29, suspeito de provocar a colisão que resultou na morte do jovem, que trabalhava como entregador no momento do acidente.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na decisão, a Justiça considerou que a prisão foi legal, mas entendeu que não havia necessidade de manter o suspeito detido. Com isso, ele vai responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Determinações

Entre as determinações, Mauro deverá:

comparecer a todos os atos do processo sempre que for convocado;

se apresentar periodicamente à Justiça pelo período de um ano;

está proibido de deixar Salvador por mais de dez dias sem autorização judicial.

suspeito não poderá frequentar locais onde haja comercialização de drogas e teve

teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por seis meses.

A decisão levou em conta o fato de o investigado não possuir antecedentes criminais, além da ausência de pedido do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva.

Defesa se pronuncia

A defesa de Mauro Lázaro Araújo Santana afirmou que a concessão da liberdade provisória ocorreu porque não estavam presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Segundo os advogados, "a Justiça expediu o alvará de soltura sem fixação de fiança, após pedido da defesa, sob o argumento de que o investigado não possui condições financeiras para arcar com o valor".

A defesa também contestou a informação de que Mauro estaria embriagado no momento do acidente. De acordo com os representantes legais, "não há, até o momento, laudos ou documentos oficiais que comprovem o consumo de álcool".

Por fim, os advogados lamentaram a morte da vítima e afirmaram que irão atuar ao longo do processo para demonstrar a inocência do cliente.

Relembre o caso

Gabriel Lopes dos Santos, de 21 anos, morreu após um acidente de trânsito na Avenida Paralela, em Salvador. Ele mantinha uma rotina dividida entre estudo e trabalho.

Em conversa com o portal A TARDE, o pai do jovem, Erieldo Silva dos Santos, contou que, além de trabalhar como entregador por app nas horas vagas, Gabriel também cursava o 3º semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e era estagiário da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), onde atuava no Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI).

Sempre muito sonhador, a família contou ainda que ele tinha como objetivo e um sonho ingressar na Polícia Militar. Segundo o pai, o interesse pela área surgiu após o período em que serviu ao Exército, entre 2023 e 2024.

Após a colisão, o carro foi incendiado por populares, que suspeitam que o condutor estivesse sob efeito de álcool. Garrafas de cerveja foram encontradas no interior do veículo.