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POLÍCIA CIVIL

Operação Lockdown: esquema em presídio baiano extorquia famílias em R$ 10 mil

Operação da Polícia Civil desarticulou o rede de tráfico e extorsão

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

31/03/2026 - 17:17 h | Atualizada em 31/03/2026 - 18:21

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Polícia Civil deflagra operação em presídio na Bahia
Polícia Civil deflagra operação em presídio na Bahia -

O Conjunto Penal de Irecê, na Bahia, foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PC) que buscava desarticular uma rede de tráfico e extorsão do crime organizado que chegou a movimentar R$ 10 mil. A ação, nomeada de "Operação Lockdown" foi realizada nesta segunda-feira, 30.

Mesmo retidos, os detentos vendiam drogas e extorquiam familiares de outros presos. As vítimas eram obrigadas a pagar até R$ 10 mil aos criminosos.

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De acordo com a Polícia Civil (PC), três homens que estavam diretamente envolvidos foram identificados.

Foram cumpridos três mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão em endereços localizados no centro do município, além do próprio Conjunto Penal.

Investigados cobravam valores a familiares

Os investigados exigiam valores a familiares de outros detentos, essas transações variavam entre R$ 200 e R$ 10 mil.

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Detento autuado em flagrante

Durante as investigações nas celas dos investigados, equipes da polícia autuaram um dos internos, que já cumpria pena por latrocínio, em flagrante.

Com ele, foram encontradas porções de:

  • cocaína;
  • maconha;
  • haxixe.

Todos os alvos da Operação Lockdown estão à disposição do Poder Judiciário.

Sobre a operação

A operação foi realizada pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) do município, com apoio da Delegacia Territorial (DT/Irecê) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Chapada), vinculado à 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê). As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar criminalmente outros envolvidos no esquema criminoso.

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Tags:

crime organizado Polícia presídio

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