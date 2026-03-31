Psicólogo de prefeitura baiana é afastado após denúcia de estupro

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Psicólogo foi afastado após denúncia contra adolescente de 15 anos - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um psicólogo contratado pela Prefeitura de Licínio de Almeida, no sudoeste da Bahia, foi afastado do cargo após uma denúuncia de estuprocontra uma adolescente de 15 anos.

De acordo com a gestão do município, o desligamento do profissional aconteceu de forma imediata após o caso ser divulgado.

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Porém, foi dito que essa é uma medida preventiva, até que haja uma investigação completa do caso.

A prefeitura informou que não tolera esse tipo de conduta e afirmou que está desenvolvendo formas de prevenção, como campanhas educativas nas escolas e capacitação de servidores públicos.

Acompanhamento da vítima

Sobre a vítima, a gestão informou que a garota está recebendo acompanhamento por meio do Conselho Tutelar, além de informar que ela colabora com as investigações.

De acordo com a nota, medidas para garantir o sigilo e a proteção integral da adolescente estão sendo tomadas.

Caso segue sendo investigado

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sendo investigado pela 22ª Delegacia Territorial (DT) de Licínio de Almeida.

A denúncia foi registrada após requisição do Ministério Público da Bahia.

Por meio de nota, a corporação afirmou que diligências seguem em andamento para que o caso seja esclarecido.

Por envolver uma menor de idade, detalhes da investigação não foram divulgados, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para preservar a integridade da vítima.