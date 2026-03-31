POLÍCIA
Psicólogo de prefeitura baiana é afastado após denúcia de estupro
Crime teria sido cometido contra uma adolescente de 15 anos. Polícia Civil segue investigando o caso
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Um psicólogo contratado pela Prefeitura de Licínio de Almeida, no sudoeste da Bahia, foi afastado do cargo após uma denúuncia de estuprocontra uma adolescente de 15 anos.
De acordo com a gestão do município, o desligamento do profissional aconteceu de forma imediata após o caso ser divulgado.
Porém, foi dito que essa é uma medida preventiva, até que haja uma investigação completa do caso.
A prefeitura informou que não tolera esse tipo de conduta e afirmou que está desenvolvendo formas de prevenção, como campanhas educativas nas escolas e capacitação de servidores públicos.
Acompanhamento da vítima
Sobre a vítima, a gestão informou que a garota está recebendo acompanhamento por meio do Conselho Tutelar, além de informar que ela colabora com as investigações.
De acordo com a nota, medidas para garantir o sigilo e a proteção integral da adolescente estão sendo tomadas.
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Caso segue sendo investigado
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sendo investigado pela 22ª Delegacia Territorial (DT) de Licínio de Almeida.
A denúncia foi registrada após requisição do Ministério Público da Bahia.
Por meio de nota, a corporação afirmou que diligências seguem em andamento para que o caso seja esclarecido.
Por envolver uma menor de idade, detalhes da investigação não foram divulgados, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para preservar a integridade da vítima.
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