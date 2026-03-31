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INVESTIGAÇÕES

Jovem no freezer: vítima foi morta a facadas e encontrada por companheira do suspeito

Manuela estava desaparecida e foi localizada no último fim de semana, sem vida

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

31/03/2026 - 11:06 h

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Manuela Vieira
Manuela Vieira -

A jovem Manuela Vieira Matos Silva, de 23 anos, encontrada morta dentro de um freezer em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, no último domingo, 29, foi morta a facadas. A informação foi confirmada ao portal A TARDE pela Polícia Civil.

De acordo com apuração, que a reportagem teve acesso, a companheira do suspeito Lucas Santos Lima, que não teve a identidade revelada, teria encontrado o corpo da vítima e acionado a polícia.

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Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o crime. O caso segue sendo investigado.

Relembre o caso

O corpo de Manuela Vieira Matos Silva, de 23 anos, foi encontrado congelado dentro de um freezer, no domingo, 29, em uma casa no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A jovem estava desaparecida desde sexta-feira, 27.

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Ela havia sido vista pela última vez nas imediações do Centro de Vitória da Conquista. Na ocasião, a vítima estava acompanhada de um homem que aparentava ter cerca de 45 anos, próximo à Caixa Econômica da Praça Barão do Rio Branco.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou queagentes da 77ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, eles encontraram o corpo, já em estado de congelamento.

Suspeito foi preso

O suspeito, Lucas Santos Lima, de 29 anos, foi preso nesta segunda-feira, 30. Ele estava em Ilhéus, no sul do estado.

Não há informações sobre qual era a relação dos dois, nem confimação se eles se conheciam.

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