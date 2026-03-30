CRIME
Corpo de jovem desaparecida é encontrado dentro de freezer na Bahia
Mulher já estava em estado de congelamento quando foi localizada
Por Luiza Nascimento
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O corpo de uma jovem de 23 anos foi encontrado congelado dentro de um freezer, neste domingo, 29, em uma casa no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Manuela Vieira Matos Silva estava desaparecida desde sexta-feira, 27.
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou queagentes da 77ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, eles encontraram o corpo, já em estado de congelamento.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, realizou a remoção do corpo e adotou as medidas periciais cabíveis. A autoria e a materialidade são investigadas pela Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista.
A necropsia vai apontar a causa da morte. O suspeito foi preso na manhã desta segunda-feira, 30.
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Desaparecimento da jovem
Manuela Matos estava desaparecida há quase dois dias e vinha sendo procurada pela família. Ela havia sido vista pela última vez nas imediações do Centro de Vitória da Conquista.
Na ocasião, a vítima estava acompanhada de um homem que aparentava ter cerca de 45 anos, próximo à Caixa Econômica da Praça Barão do Rio Branco.
Ela usava calça preta, blusa vermelha e sandália preta de salto.
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