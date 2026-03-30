Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Corpo de jovem desaparecida é encontrado dentro de freezer na Bahia

Mulher já estava em estado de congelamento quando foi localizada

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

30/03/2026 - 9:30 h | Atualizada em 30/03/2026 - 14:04

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Manuela Vieira Matos Silva, encontrada morta dentro de freezer
Manuela Vieira Matos Silva, encontrada morta dentro de freezer -

O corpo de uma jovem de 23 anos foi encontrado congelado dentro de um freezer, neste domingo, 29, em uma casa no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Manuela Vieira Matos Silva estava desaparecida desde sexta-feira, 27.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou queagentes da 77ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, eles encontraram o corpo, já em estado de congelamento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, realizou a remoção do corpo e adotou as medidas periciais cabíveis. A autoria e a materialidade são investigadas pela Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista.

A necropsia vai apontar a causa da morte. O suspeito foi preso na manhã desta segunda-feira, 30.

Leia Também:

Diretor do Vitória avalia janela de contratações do time em 2026
Banco processa Gkay por dívida milionária; saiba o valor
Vinte e quatro vírus são furtados de universidade brasileira

Desaparecimento da jovem

Manuela Matos estava desaparecida há quase dois dias e vinha sendo procurada pela família. Ela havia sido vista pela última vez nas imediações do Centro de Vitória da Conquista.

Na ocasião, a vítima estava acompanhada de um homem que aparentava ter cerca de 45 anos, próximo à Caixa Econômica da Praça Barão do Rio Branco.

Ela usava calça preta, blusa vermelha e sandália preta de salto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Polícia vitória da conquista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Manuela Vieira Matos Silva, encontrada morta dentro de freezer
Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Manuela Vieira Matos Silva, encontrada morta dentro de freezer
Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

Manuela Vieira Matos Silva, encontrada morta dentro de freezer
Play

Polícia Civil desmonta esquema de produção de cocaína e maconha na Bahia

Manuela Vieira Matos Silva, encontrada morta dentro de freezer
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

x