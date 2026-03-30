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COPA DO NORDESTE

Diretor do Vitória avalia janela de contratações do time em 2026

Sérgio Papellin detalhou negociações frustradas na temporada e elogiou chegadas

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

30/03/2026 - 9:07 h | Atualizada em 30/03/2026 - 9:55

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Sérgio Papellin em apresentação de jogador
Sérgio Papellin em apresentação de jogador -

Após o Esporte Clube Vitória vencer a partida contra a equipe do CRB pelo placar de 4 a 2 neste sábado, 28, válida pela Copa do Nordeste, o diretor de futebol do Rubro-Negro, Sérgio Papellin comentou a janela de transferências do time neste início de temporada.

O diretor lamentou as tentativas de contratação que acabaram não sendo concretizadas, como as do Zagueiro Wagner Leonardo, que está defendendo as cores do Grêmio, e também do atacante Pedro Raúl, que joga pelo Corinthians.

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Em contrapartida, o dirigente elogiou o recém contratado, Renê, atacante que chega da equipe da Portuguesa para integrar o ataque do Esporte Clube Vitória.

“A janela podia ser bem melhor, nós tentamos alguns atletas de nível muito alto. Tentamos o Wagner Leonardo, que é um zagueiro que a torcida gosta, que nos ajudaria muito aqui, mas o Grêmio não liberou o atleta. Tentamos o Pedro [Raul] lá do Corinthians, mas o jogador não quis vir Vitória, o empresário dele está vislumbrando uma transferência no meio do ano pro exterior, que é o sonho do atleta. Mas na última conseguimos vencer a disputa e trazer o Renê, um atleta jovem, com potencial muito grande e opção de compra. Tem tudo para nos ajudar”, disse Papellin em entrevista ao canal Canto Rubro-Negro.

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Trabalho do departamento de Mercado

Papellin também comentou sobre a proximidade que tem do departamento de mercado do Vitória, alegando que a divisão sempre está alimentando as análises com jogadores que interessam o time.

O diretor também mencionou que prefere ir até as partidas para assistir os jogos dos atletas que ficam no radar do Rubro-Negro baiano.

"O Departamento de Mercado do clube sempre está me alimentando com algum jogador que interesse, que tem contrato terminando no meio do ano ou no final do ano para a gente começar essa busca. Eu gosto muito de acompanhar o jogador ao vivo, e ir no jogo, assistir o jogo, porque você vê pela televisão, a televisão foca muito no momento que está com a bola, não vê a hora que está desmarcado para poder ver", disse.

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Tags:

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