Jair Ventura valoriza atuação sobre CRB: "Conseguimos o gol sobre gol"

Jair Ventura pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória venceu o CRB por 4 a 2 na Copa do Nordeste, e a partida teve diversos nomes de impacto. Entre destaques para a boa atuação de Erick e Lucas Arcanjo, o primeiro gol de Tarzia pelo Leão da Barra e a preocupação com a saída de Kayzer, o jogo serviu para retomar o favoritismo rubro-negro no Nordestão.

Segundo o técnico Jair Ventura, o jogo começou exatamente como planejado, com pressão alta sobre a saída de bola do adversário que resultou em dois gols logo nos dez primeiros minutos de bola rolando.

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"Conseguimos o gol sobre gol, que a gente já tinha sofrido, hoje fizemos. O Erick fez um partidaço, fizemos quatro gols, não é sempre que isso acontece. Tivemos mais chances, poderia ter sido um placar maior", afirmou.

"O Tarzia já fez um gol importante para tirar aquele peso, o Arcanjo mostrou a força que ele tem, fez defesas importantes", elogiou, satisfeiro com o desempenho do elenco na partida.

Problemas físicos

No entanto, se o ataque funcionou, o Vitória voltou a lidar com problemas físicos. Renato Kayzer, que já vinha sendo preservado, voltou a sentir e deixou o campo.

Jair explicou que a utilização do atacante foi baseada no controle de carga, já que ele havia sido poupado anteriormente. "O Kayzer descansou a semana toda, não fez o jogo anterior, por isso voltou hoje", afirmou.

Vitória e CRB pela Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Além dele, Camutanga também saiu com incômodo, e ambos serão reavaliados. Com isso, o treinador voltou a defender o planejamento adotado pelo clube diante da sequência intensa de jogos, reforçando que as decisões de rodízio de elenco passam pela necessidade física dos atletas.

"Tivemos cinco jogos em 15 dias. É a fisiologia que define, não é escolha", destacou. Jair argumentou que, sem esse controle, o número de jogadores lesionados poderia ser ainda maior.

Vencer fora de casa

Apesar da vitória, Jair reconheceu falhas durante a partida, principalmente no sistema de marcação no meio-campo, corrigidas ainda no primeiro tempo. Segundo ele, o jogo foi marcado por intensidade dos dois lados, com equipes buscando o ataque durante toda a partida.

O resultado também foi tratado como importante para a evolução do time como visitante, um ponto que vinha sendo cobrado internamente. "A nossa força no Barradão é inquestionável, mas queremos um ano regular. Isso passa por vencer fora de casa", afirmou.

Vitória e CRB pela Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Apesar de apontar o Campeonato Brasileiro como prioridade, Jair garantiu que o Vitória segue competitivo na Copa do Nordeste. "Em nenhum momento deixamos a Copa do Nordeste de lado. Vamos brigar pelo título, mas primeiro temos que classificar", disse.

Uso da base

Vindo de uma partida com time reserva contra o Botafogo-PB na estreia na Copa do Nordeste, o Vitória utilizou força total contra o CRB, ao passo que Jair afirmou que seguirá avaliando jogo a jogo e poderá continuar mesclando o elenco, dependendo do desgaste.

O treinador ainda elogiou o jovem Edenilson, destacando que o atleta terá oportunidades no momento adequado. "Vai ter oportunidade quando a gente entender que é o momento", afirmou.