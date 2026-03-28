Com gols-relâmpago, Vitória retoma favoritismo e vence o CRB por 4 a 2

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Vitória e CRB pela Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Quem demorou de ligar a televisão para assistir Vitória e CRB pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste chegou ao jogo surpreso com a rapidez, intensidade e vontade com que os dois lados chegaram a um 4 a 2 no Estádio Rei Pelé.

Vindo da derrota em casa para o Botafogo-PB, o Leão da Barra começou a partida eletrizado desde o primeiro minuto, e não demorou a transformar suas criações em resultados.

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Com dois gols nos dez primeiros minutos e o primeiro sofrido logo após, o Vitória ditou desde o começo um ritmo de jogo intenso, marcado por uma superioridade técnica que tornava o Rubro-Negro letal sempre que criava.

O CRB, no entanto, não desistiu, e exigiu muito de uma partida bem defendida pelo goleiro Lucas Arcanjo, marcando uma vez no primeiro e outra no segundo tempo, ao passo que o Vitória respondeu com mais dois gols.

Agora, o Vitória volta a campo contra a Juazeirense no dia 8 de abril, às 19h, buscando se manter na parte de cima do grupo.

Vitória e CRB pela Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O jogo

A bola rolou com muita vontade em campo de ambos os lados - e ela não demorou a transparecer dentro das quatro linhas. Com falta e amarelo já no primeiro minuto de bola rolando, o ritmo intenso marcou o início da partida, que amontoou gols logo de início.

Aos seis minutos do primeiro tempo, placar aberto. Vinda de um escanteio de Cantalapiedra, a bola foi passada para trás por Cacá e achou Baralhas na entrada da área, que mandou direto no gol.

Vitória e CRB pela Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Mais três minutos, mais um do Leão, com um passe de Cantalapiedra deixando Erick de frente para Matheus Albino, e a bola no fundo da rede.

O CRB, no entanto, não sentiu de início. Dois minutos depois do segundo gol rubro-negro, Crystopher recebeu um passe de Baggio e mandou de fora da área direto no gol de Arcanjo, diminuindo a diferença.

Vitória e CRB pela Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

As tentativas continuaram. Douglas Baggio para Pedro Castro, bola nas mãos de Arcanjo. Em seguida, Danielzinho para Mikael, mais uma defesa do goleiro do Leão, e logo após, mais duas na trave pelos pés de Mikael e Belmonte.

Do outro lado, Matheuzinho exigiu defesa de Matheus Albino no ângulo, até que aos 43 minutos, o Vitória encerrou as tentativas com mais um gol.

Vitória e CRB pela Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vindo de contra-ataque, Cantalapiedra mandou para Kayzer, que chutou direto no canto direito e ampliou, marcando 3 a 1 para o Vitória logo antes do intervalo.

O segundo tempo começou tão eletrizante quanto o primeiro. Usando o "turbo" do início, Kevin cruzou para Douglas Baggio, que mandou rasteiro na trave esquerda e marcou o segundo do CRB aos três minutos da segunda etapa.

Vitória e CRB pela Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória, então, reagiu mais uma vez. Aos 28 minutos, Erick mandou para Tarzia, que chutou por baixo e marcou o quarto gol do Leão na partida, garantindo a vitória do Rubrio-Negro fora de casa.

Vitória e CRB pela Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Ficha Técnica

CRB 2 x 4 Vitória - 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste

CRB: Matheus Albino; Hereda (Kevin), Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Crystopher, Pedro Castro (Guilherme Estrella) e Danielzinho (Vinícius Nunes); Douglas Baggio (João Neto), Dadá Belmonte (Guilherme Pato) e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga (Edenílson), Cacá e Ramon; Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Ronald Lopes); Erick (Zé Vitor), Aitor Cantalapiedra (Tarzia) e Renato Kayzer (Osvaldo). Técnico: Jair Ventura.

Vitória e CRB pela Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Local: Estádio Rei Pelé (MA)

Gols: Baralhas aos seis minutos do primeiro tempo, Erick aos nove minutos do primeiro tempo, Crystopher aos onze minutos do primeiro tempo, Renato Kayzer aos 43 minutos do primeiro tempo, Douglas Baggio aos três minutos do segundo tempo e Tarzia aos 28 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Nathan Mendes, Ramon (Vitória) e Lucas Lovat (CRB)

Vitória e CRB pela Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Arbitragem