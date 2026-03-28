GANHAR OU GANHAR
Ídolo, Osvaldo aponta responsabilidade de encerrar jejum no Nordestão
Atacante quer encerrar carreira com mais uma conquista pelo Leão
Por João Grassi
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Relacionado para a partida deste sábado, 28, às 17h, contra o CRB, em Maceió, Osvaldo não quer nada além do título da Copa do Nordeste para encerrar seu ciclo no Esporte Clube Vitória. Aos 38 anos, o atacante vive sua última temporada como atleta profissional.
Campeão da Série B em 2023 e do Campeonato Baiano em 2024, o ídolo rubro-negro almeja mais. Em entrevista coletiva, ele afirmou que vê "grande possibilidade" para o Leão da Barra de conquistar o título regional, que já não vem desde 2010.
"O grande jogador quer sempre mais, nunca se acomoda. Quero conquistar mais coisas aqui pelo Vitória. Temos a grande possibilidade da Copa do Nordeste, uma competição que já ganhei e sei o quanto vai ser importante para o clube voltar a vencer depois de quase 16 anos. Para mim vai ser um título importantíssimo e quem sabe poder encerrar a carreira com esse grande título", disse Osvaldo.
De acordo com Osvaldo, a competição "caiu no colo" do Vitória pelo fato de não haver outros clubes da Série A. O 'Vovô' citou uma grande "responsabilidade" do elenco em encerrar o longo jejum do clube sem a conquista.
"A gente sabe que o maior objetivo do clube é o Brasileiro, mas temos uma grande oportunidade de conquistar um título tão importante como a Copa do Nordeste. Vamos respeitar todas as outras equipes, mas somos a única equipe de Série A nessa competição. Temos consciência de que temos uma grande responsabilidade", cravou.
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Despedida ideal
Osvaldo ainda comentou sobre como seria uma despedida "inesquecível" pelo Vitória. Ele falou que sonha em ver o Rubro-Negro alçar voos maiores e jogar uma Copa Libertadores, mas deixou claro que já se sente privilegiado em representar as cores do clube a cada vez que entra em campo.
"Desde minha chegada tive grandes momentos, títulos e jogos importantes. Voltamos a jogar uma Sul-Americana. Sempre digo ao Fábio [Mota, presidente do Vitória] que tenho o grande desejo do clube jogar uma Libertadores. É um sonho que acreditamos. E conquistando títulos, o que marca a história do jogador são títulos. Tenho marcado minha história aqui no clube. Espero na despedida ver o Barradão cheio", projetou.
Para mim sempre vai ser um grande legado, boas lembranças. Sempre que eu entro em campo com essa camisa é um privilégio, uma emoção muito grande.
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