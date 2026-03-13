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BOM MOMENTO!

Ramon celebra boa fase no Vitória e revela conselho valioso de Osvaldo

Lateral-esquerdo de 25 anos se destacou nos últimos dois clássicos contra o Bahia

João Grassi

Por João Grassi

13/03/2026 - 19:46 h | Atualizada em 13/03/2026 - 20:36

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Ramon comemora golaço no BaVi
Ramon comemora golaço no BaVi -

Grande destaque do Vitória nos últimos dois clássicos contra o Bahia, Ramon marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra em um lindo chute de cobertura. Titular absoluto, o lateral-esquerdo de 25 anos vive o melhor momento desde sua chegada no clube.

Escolhido para a entrevista coletiva desta sexta-feira, 13, Ramon revelou que estava "ansioso" para balançar as redes pela primeira vez. Ele elogiou os companheiros de equipe e afirmou estar bem "entrosado" com os atletas que atuam pelo lado esquerdo.

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"Estou muito feliz de poder ajudar minha equipe, seja com gol ou assistência. Acho que minha mentalidade dentro de campo é de alguma maneira ajudar, seja com gol, com assistência, seja numa briga, seja marcando. O Matheuzinho vem me ajudando bastante, estamos muito muito entrosados. Não só com ele, com o Aitor [Cantalapiedra] também, que joga pelo meu lado", celebrou.

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Após desperdiçar uma chance de marcar na semifinal do Campeonato Baiano, o defensor recebeu conselhos do jogador mais experiente do elenco: o atacante Osvaldo, que sugeriu a ideia de finalizar com 'cavadinha'. O 'Vovô' foi muito elogiado por ele, tratado como uma referência para os atletas mais jovens.

"O velhinho [Osvaldo] brincou depois do jogo do Jacuipense. Eu vendo o vídeo [do lance], acho que dava mesmo pra dominar, acho que dava pra cavar. Eu acabei finalizando de primeira, não fiz o gol. Fui feliz agora com essa finalização, pude marcar o gol, que seja meu primeiro de muitos com essa camisa. Depois do jogo ele brincou comigo: 'Eu falei, era só cavar'. A experiência dele é essencial para o nosso grupo", enalteceu.

Ramon também enalteceu a atenção dada pelo técnico Jair Ventura com os laterais do elenco. Ele afirmou que sua evolução ofensiva passa muito por essas orientações e pela confiança recebida, não só por ele, mas por todos os atletas.

"O Jair [Ventura] sempre conversa, não só comigo, mas acho que com o Jamerson também, com o Nathan, com o Mateus Silva. A gente tá sempre pisando na área, no lado oposto, acho que isso nos ajuda bastante, é muito importante. Porque a bola acaba sempre sobrando, seja pra gente dar um passe ou até pra finalizar para o gol também. O Jair [Ventura] tem total confiança não só em mim, mas também nos outros laterais e os demais atletas. Ele sempre vem tocando nessa tecla de que os laterais tem que pisar na área", indicou.

Ramon durante coletiva
Ramon durante coletiva | Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

Vitória x Atlético-MG

Já projetando o próximo compromisso diante do Atlético-MG, Ramon citou a importância de voltar a jogar diante da torcida do Vitória. Ele vê o Barradão como uma grande "força" para apoiar o time, mas reconhece a qualidade do adversário e que o confronto será difícil.

"Acho que vai ser um grande jogo. Não será um jogo fácil, sabemos disso. A equipe do Galo é muito qualificada, mas estamos focados, estamos preparados. Vamos fazer os últimos ajustes hoje e espero amanhã, não só eu, mas também todos os meus companheiros, que possamos fazer um grande jogo e depois dos 90 minutos, estar comemorando, se Deus quiser", finalizou.

Vitória e Galo duelam às 18h30 deste sábado, 14, pela 6ª rodada do Brasileirão, no Estádio Manoel Barradas.

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