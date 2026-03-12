CAMPEONATO BRASILEIRO
Ramon celebra gol em BaVi e destaca valor do empate: "jogo difícil"
Lateral-esquerdo do Vitória abriu o placar na Arena Fonte Nova e valorizou a entrega do elenco contra o maior rival
Por Valdomiro Neto
O lateral esquerdo Ramon, do Esporte Clube Vitória autor do belo gol que abriu o placar no clássico BaVi na noite desta quarta-feira, 11, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro, ressaltou a dificuldade da partida.
Em entrevista ao canal Première, Ramon falou sobre a dificuldade que é jogar o clássico BaVi e comemorou o ponto conquistado fora de casa.
“Um ponto muito importante. Pontuar fora de casa é sempre bom. Um clássico que a gente sabia que não seria fácil. Eles foram bem em alguns momentos do jogo. A gente foi bem em outros.”
Situação do Vitória pós BaVi
Após o empate de 1 a 1 com o Bahia, o Vitória chega a quatro pontos conquistados de 12 possíveis. Terminando momentaneamente em décimo quinto colocado na competição.
Próximo compromisso do Vitória
O próximo confronto do Esporte Clube Vitória é contra a equipe do Atlético Mineiro, no próximo sábado, 14, no Barradão. A partida marca o confronto entre o décimo terceiro colocado da competição, com cinco pontos conquistados, e o Leão da Barra que ocupa a décima quinta colocação
