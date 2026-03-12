DECLARAÇÃO FORTE
Jean Lucas diz que o Bahia “amassou” o Vitória no BaVi
Autor do gol tricolor no clássico, Jean Lucas afirma que o Bahia dominou o Vitória, mas admite queda de rendimento no segundo tempo.
Por Téo Mazzoni
Autor do gol do Esporte Clube Bahia no empate diante do Esporte Clube Vitória, no Ba-Vi 507 disputado nesta quarta-feira, 11, o meio-campista Jean Lucas avaliou que o resultado não refletiu o que aconteceu em campo. Na visão do jogador, o Tricolor de Aço teve amplo domínio da partida, principalmente na primeira etapa.
No primeiro tempo foi um amasso
Segundo o camisa 6, o Bahia criou diversas oportunidades para abrir vantagem ainda nos 45 minutos iniciais, mas acabou desperdiçando chances importantes. Já no segundo tempo, a equipe não conseguiu manter o mesmo ritmo, em parte por conta do desgaste físico.
“Cara, acho que o time deles não teve nada, nem no primeiro tempo, nem no segundo. Eles estavam jogando no contra-ataque, mas a nossa perna pesou mesmo no segundo tempo [...] Agora é corrigir esse segundo tempo, ajustar a equipe e trabalhar para que a gente volte a ganhar os jogos”.
O meio-campista também destacou que a queda de intensidade na etapa final foi determinante para que o Esquadrão não conseguisse transformar o domínio em vitória: “Esse detalhe que precisamos melhorar”.
Com o gol marcado no clássico, Jean Lucas chegou ao terceiro nos últimos dois BaVis, tornando-se o jogador do atual elenco do Bahia com mais gols marcados contra o Vitória (4), ultrapassando Everton Ribeiro.
