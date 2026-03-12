Éverton Ribeiro só voltará a jogar pelo Bahia após a Data Fifa

Camisa 10 do Esporte Clube Bahia, Éverton Ribeiro deve ficar fora por até três partidas e só retornar após a pausa da Data FIFA - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia tem um problema importante para a sequência de jogos antes da pausa para a Data Fifa: o meio-campista Éverton Ribeiro não estará à disposição do técnico Rogério Ceni nos próximos confrontos.

Diante disso,o camisa 10 tricolor deve desfalcar a equipe nos duelos contra o Internacional, neste domingo, 15, o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira, 18, e o Remo, no domingo seguinte, 22.

A previsão de retorno aos gramados é para a partida contra o Athletico Paranaense, marcada para o dia 1º de abril, após a Data Fifa, que vai paralisar o calendário entre os dias 23 e 31 de março.

Camisa 10 e capitão da equipe, Éverton Ribeiro desfalcou o Esquadrão no Ba-Vi desta quarta-feira, 11, devido a uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, sofrida no clássico anterior, no último sábado, 7, na decisão do Campeonato Baiano de 2026.

Após o empate diante do Esporte Clube Vitória, também nesta quarta-feira, o técnico Rogério Ceni praticamente confirmou a ausência do jogador nos próximos compromissos. Durante a coletiva de imprensa, o treinador afirmou que Éverton Ribeiro deve ficar “mais dois ou três jogos fora”.

“Pode ficar mais dois ou três jogos fora. É um jogador diferente, que nos ajuda muito na criação. É uma referência dentro de campo, mas temos que nos virar sem ele”, afirmou o comandante tricolor.