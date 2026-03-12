COBRANÇA INTERNA
Erick aponta o grande erro do Bahia no clássico BaVi: "Não pode"
Meio-campista do Bahia destaca diferença de postura do time entre as etapas do clássico
Por Téo Mazzoni
No clássico BaVi de número 507, o Esporte Clube Bahia começou a partida a todo vapor, mas não conseguiu transformar as grandes chances criadas em gols.O Esporte Clube Vitória abriu o placar, e o Tricolor de Aço conseguiu apenas o empate.
Diferentemente do que aconteceu na primeira etapa, o Esquadrão caiu de rendimento no segundo tempo e acabou ficando apenas na igualdade no clássico. Após a partida, o meio-campista Erick, que acertou duas bolas no travessão do Leão da Barra ainda no primeiro tempo, chamou atenção para a diferença de postura do time entre as duas etapas do confronto.
Não pode haver tempos tão distintos
Segundo o jogador, nem sempre o Bahia conseguirá sair atrás no placar e buscar o resultado, como ocorreu no Ba-Vi do último sábado, 7, pela final do Campeonato Baiano: “Imprimimos um ritmo forte, mas não conseguimos fazer os gols. Depois conseguimos empatar, mostrando força mental. Só que, no segundo tempo, não conseguimos manter o mesmo ritmo”.
Precisamos equilibrar melhor os dois tempos e corrigir os erros
“Mesmo mantendo o controle da partida (no segundo tempo), já não tínhamos a mesma profundidade e os mesmos ataques ao espaço para ferir o adversário”, garantiu Erick após o jogo.
