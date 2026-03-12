Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COBRANÇA INTERNA

Erick aponta o grande erro do Bahia no clássico BaVi: "Não pode"

Meio-campista do Bahia destaca diferença de postura do time entre as etapas do clássico

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

12/03/2026 - 6:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Após empate no Ba-Vi, Erick aponta queda de rendimento do Bahia no segundo tempo
Após empate no Ba-Vi, Erick aponta queda de rendimento do Bahia no segundo tempo -

No clássico BaVi de número 507, o Esporte Clube Bahia começou a partida a todo vapor, mas não conseguiu transformar as grandes chances criadas em gols.O Esporte Clube Vitória abriu o placar, e o Tricolor de Aço conseguiu apenas o empate.

Diferentemente do que aconteceu na primeira etapa, o Esquadrão caiu de rendimento no segundo tempo e acabou ficando apenas na igualdade no clássico. Após a partida, o meio-campista Erick, que acertou duas bolas no travessão do Leão da Barra ainda no primeiro tempo, chamou atenção para a diferença de postura do time entre as duas etapas do confronto.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Não pode haver tempos tão distintos
Erick - meio-campista do Bahia

Segundo o jogador, nem sempre o Bahia conseguirá sair atrás no placar e buscar o resultado, como ocorreu no Ba-Vi do último sábado, 7, pela final do Campeonato Baiano: “Imprimimos um ritmo forte, mas não conseguimos fazer os gols. Depois conseguimos empatar, mostrando força mental. Só que, no segundo tempo, não conseguimos manter o mesmo ritmo”.

Leia Também:

Jean Lucas defende Willian José: "Ninguém gosta de ser vaiado"
Ceni aponta erro que impediu triunfo do Bahia: "Temos dificuldade"
Jean Lucas assume artilharia do Bahia em BaVis: "Gosto de jogar"
Precisamos equilibrar melhor os dois tempos e corrigir os erros
Erick - jogador do Bahia

“Mesmo mantendo o controle da partida (no segundo tempo), já não tínhamos a mesma profundidade e os mesmos ataques ao espaço para ferir o adversário”, garantiu Erick após o jogo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bavi Erick Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Após empate no Ba-Vi, Erick aponta queda de rendimento do Bahia no segundo tempo
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Após empate no Ba-Vi, Erick aponta queda de rendimento do Bahia no segundo tempo
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Após empate no Ba-Vi, Erick aponta queda de rendimento do Bahia no segundo tempo
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Após empate no Ba-Vi, Erick aponta queda de rendimento do Bahia no segundo tempo
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x