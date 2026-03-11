Menu
HOME > ESPORTES
VELHO PROBLEMA

Ceni aponta erro que impediu triunfo do Bahia: "Temos dificuldade"

Tricolor empatou com o Vitória e "saiu descontente" da Arena Fonte Nova

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/03/2026 - 23:34 h

Rogério Ceni em entrevista coletiva pelo Bahia
Rogério Ceni em entrevista coletiva pelo Bahia -

A falta de eficiência na frente do gol é um problema antigo do Bahia que voltou a ser destacado por Rogério Ceni após o empate em 1 a 1 no clássico BaVi desta quarta-feira, 11. O Tricolor saiu atrás no placar, empatou com gol emblemático de Jean Lucas e desperdiçou oportunidades que poderiam ter feito a diferença.

Em entrevista coletiva após o resultado, Rogério Ceni disse ter saído "descontente com um jogo melhor jogado que o adversário" e lamentou as "grandes oportunidades" perdidas durante o primeiro tempo. O Esquadrão criou chances que pararam no travessão e em boas defesas de Lucas Arcanjo.

"A dedicação de todos não posso reclamar, mas tem aquele velho... cria bastante, tem grandes oportunidades, não consegue finalizar o jogo, e a gente acaba saindo descontente com um jogo melhor jogado que o adversário, bem controlado de passes e infiltrações, mas não consegue fazer o segundo gol para matar, nós temos muita dificuldade, o gol ainda é uma dificuldade para a gente", disse o comandante.

Leia Também:

Jean Lucas assume artilharia do Bahia em BaVis: "Gosto de jogar"
Willian José desperdiçou metade dos pênaltis pelo Bahia em 2026
Juiz acertou? Veja o que diz a regra sobre invasão no pênalti do BaVi

O pênalti desperdiçado por Willian José logo no início do jogo abalou psicologicamente o Bahia de acordo com análise de Ceni. A equipe sentiu a oportunidade perdida e "não teve muita produção" nos 15 primeiros minutos.

"Os primeiros 15 minutos não tivemos muita produção e depois disso tivemos o pênalti e sentimos não tê-lo feito, psicologicamente o time acaba sentindo o jogo, mas depois a gente comanda o jogo com finalizações, bolas na trave, defesa do Arcanjo e o controle total do jogo. Inclusive o gol que a gente toma é bem parecido com o jogo passado, a bola era do nosso controle e a gente que dá o passe pro Ramon, que faz o gol", completou.

Outro erro apontado por Ceni durante a partida foi a falta de jogadores do Bahia na área adversária.

"Bobeamos um pouco no rebote, a área estava muito vazia, tivemos quatro jogadores atrás da linha da bola, normalmente nós temos três jogadores muito melhor encaixados. Mais uma vez um erro de posicionamento, por que eles (os zagueiros do Bahia) tiveram uma chance de tirar a bola e não tiraram, tiveram a segunda chance, que o Gabriel (Xavier) disputa, e não tiraram", completou.

