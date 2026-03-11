O QUE DIZ A REGRA?
Juiz acertou? Veja o que diz a regra sobre invasão no pênalti do BaVi
Decisão da arbitragem no clássico desta quarta-feira, 11, gerou polêmica
O BaVi desta quarta-feira, 11, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcado por uma polêmica de arbitragem logo nos minutos iniciais.
Após falha de Lucas Arcanjo na saída de bola, Erick Pulga recuperou a bola e obrigou o goleiro do Vitória a parar o lance, o que levou o juiz Rafael Rodrigo Klein a marcar a penalidade máxima a favor do Bahia aos cinco minutos da primeira etapa.
Willian José foi para a cobrança, mas parou na defesa de Arcanjo, que espalmou para dentro da área e deixou o rebote oferecido para Luciano Juba, que não perdoou e abriu o placar no clássico. No entanto, o lance foi anulado pelo fato de os jogadores de ambas as equipes, incluindo Juba, terem invadido a área antes da cobrança de pênalti.
O que diz a regra?
- Se somente Luciano Juba (equipe atacante) tivesse invadido a área, a cobrança seria repetida caso ele impactasse na sequência do lance.
- Se somente Luciano Juba (equipe atacante) tivesse invadido a área, mas sem impactar diretamente na sequência do lance, a cobrança não seria repetida.
- Se somente Luciano Juba (equipe atacante) tivesse invadido a área, mas com a cobrança sendo convertida por Willian José, o gol seria validado.
A regra vale para a invasão de um ou mais atletas, contanto que sejam da equipe atacante. Ao mesmo tempo:
- Se somente jogadores do Vitória (equipe defensora) invadissem a área e impactassem no lance, a cobrança deveria ter sido repetida.
- Se somente jogadores do Vitória (equipe defensora) invadissem a área e não impactassem no lance, a cobrança não seria repetida.
- Se somente jogadores do Vitória (equipe defensora) invadissem a área, mas com a cobrança sendo convertida por Willian José, o gol seria validado.
No entanto, a situação do BaVi envolveu a invasão de atletas dos dois times. Sendo assim:
- Se ambos os times invadirem a área, a cobrança será repetida se a penalidade não for convertida e os jogadores tiverem impacto na sequência do lance, sendo gol ou não após a cobrança. Essa foi a situação que aconteceu neste BaVi.
- Em caso de chute para fora ou defesa do goleiro mandando a bola para escanteio, a cobrança não será repetida.
