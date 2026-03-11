Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

O QUE DIZ A REGRA?

Juiz acertou? Veja o que diz a regra sobre invasão no pênalti do BaVi

Decisão da arbitragem no clássico desta quarta-feira, 11, gerou polêmica

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

11/03/2026 - 21:07 h | Atualizada em 11/03/2026 - 21:25

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lucas Arcanjo cometeu pênalti em Erick Pulga
Lucas Arcanjo cometeu pênalti em Erick Pulga -

O BaVi desta quarta-feira, 11, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcado por uma polêmica de arbitragem logo nos minutos iniciais.

Após falha de Lucas Arcanjo na saída de bola, Erick Pulga recuperou a bola e obrigou o goleiro do Vitória a parar o lance, o que levou o juiz Rafael Rodrigo Klein a marcar a penalidade máxima a favor do Bahia aos cinco minutos da primeira etapa.

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Willian José foi para a cobrança, mas parou na defesa de Arcanjo, que espalmou para dentro da área e deixou o rebote oferecido para Luciano Juba, que não perdoou e abriu o placar no clássico. No entanto, o lance foi anulado pelo fato de os jogadores de ambas as equipes, incluindo Juba, terem invadido a área antes da cobrança de pênalti.

O que diz a regra?

  • Se somente Luciano Juba (equipe atacante) tivesse invadido a área, a cobrança seria repetida caso ele impactasse na sequência do lance.
  • Se somente Luciano Juba (equipe atacante) tivesse invadido a área, mas sem impactar diretamente na sequência do lance, a cobrança não seria repetida.
  • Se somente Luciano Juba (equipe atacante) tivesse invadido a área, mas com a cobrança sendo convertida por Willian José, o gol seria validado.

A regra vale para a invasão de um ou mais atletas, contanto que sejam da equipe atacante. Ao mesmo tempo:

  • Se somente jogadores do Vitória (equipe defensora) invadissem a área e impactassem no lance, a cobrança deveria ter sido repetida.
  • Se somente jogadores do Vitória (equipe defensora) invadissem a área e não impactassem no lance, a cobrança não seria repetida.
  • Se somente jogadores do Vitória (equipe defensora) invadissem a área, mas com a cobrança sendo convertida por Willian José, o gol seria validado.

Leia Também:

Com o Irã de fora, quem ganha a vaga na Copa do Mundo?
Dudu, do Vitória, fará cirurgia complicada e está fora da temporada; saiba detalhes
Zagueiro do Bahia deixa time principal e reforça sub-20 em dia de BaVi

No entanto, a situação do BaVi envolveu a invasão de atletas dos dois times. Sendo assim:

  • Se ambos os times invadirem a área, a cobrança será repetida se a penalidade não for convertida e os jogadores tiverem impacto na sequência do lance, sendo gol ou não após a cobrança. Essa foi a situação que aconteceu neste BaVi.
  • Em caso de chute para fora ou defesa do goleiro mandando a bola para escanteio, a cobrança não será repetida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arbitragem bavi Futebol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Arcanjo cometeu pênalti em Erick Pulga
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Lucas Arcanjo cometeu pênalti em Erick Pulga
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Lucas Arcanjo cometeu pênalti em Erick Pulga
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Lucas Arcanjo cometeu pênalti em Erick Pulga
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

x