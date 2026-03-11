Zagueiro do Bahia deixa time principal e reforça sub-20 em dia de BaVi

Fredi Lippert, jovem revelação da base tricolor - Foto: Divulgação I EC Bahia

No mesmo dia em que o Bahia entra em campo para disputar o clássico BaVi pelo Campeonato Brasileiro, um de seus zagueiros deixa o time para assumir outro compromisso - uma partida do sub-20.

O zagueiro Fredi, de 19 anos, que vinha sendo titular no Esquadrão, voltou a ser relacionado para o time sub-20 e está escalado para a partida contra o SSA FC, nesta quarta-feira, 11, às 15h, em Pituaçu, pela segunda rodada da primeira fase do Baianão da categoria.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Titular da equipe comandada por Leonardo Galbes, Fredi aparece na escalação do Bahia sub-20 horas antes do clássico contra o Vitória, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada da Série A.

Espaço para Marcos Victor

Com a ausência de Fredi, a tendência é que Marcos Victor ganhe espaço entre as opções de Rogério Ceni para o clássico. O zagueiro de 24 anos retornou recentemente ao Bahia após ter sido emprestado ao Santa Clara, de Portugal, e voltou ao clube em meio à sequência de desfalques no sistema defensivo.

Quando o zagueiro chegou, o Bahia sofria com problemas na zaga. Com David Duarte e Kanu lesionados, enquanto Gabriel Xavier e Ramos Mingo vinham sendo as principais alternativas para a posição.



Nesse cenário, Fredi chegou a aparecer como opção do elenco principal ao longo da temporada. No entanto, com o jovem atuando pelo sub-20 nesta quarta-feira, Marcos Victor passa a ser uma alternativa mais provável para compor o grupo relacionado para o clássico.

Marcos Victor pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

Pivete com experiência

Fredi ganhou notoriedade em 2025 ao se tornar o primeiro Pivete de Aço a iniciar uma partida do Bahia na Série A daquele ano, quando foi titular contra o Cruzeiro. Mais um dos vários exemplos de integração entre base e profissional no clube que carregou o campeão do Baianão, Fredi passou a ser cada vez mais comum nas escalações de Ceni.

Revelado no Rio Grande do Sul, o zagueiro chegou ao Tricolor em 2024 após passagem por Gramadense e Grêmio. Desde então, passou a alternar entre o sub-20 e o elenco principal, acumulando oportunidades tanto no Campeonato Baiano quanto no Brasileirão.