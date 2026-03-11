Menu
HOME > ESPORTES
DESFALQUE PROPOSITAL?

Zagueiro do Bahia deixa time principal e reforça sub-20 em dia de BaVi

Com a saída de Fredi Lippert, Marcos Victor deve ter espaço no time titular

Marina Branco

Por Marina Branco

11/03/2026 - 14:38 h | Atualizada em 11/03/2026 - 15:47

Fredi Lippert, jovem revelação da base tricolor
Fredi Lippert, jovem revelação da base tricolor -

No mesmo dia em que o Bahia entra em campo para disputar o clássico BaVi pelo Campeonato Brasileiro, um de seus zagueiros deixa o time para assumir outro compromisso - uma partida do sub-20.

O zagueiro Fredi, de 19 anos, que vinha sendo titular no Esquadrão, voltou a ser relacionado para o time sub-20 e está escalado para a partida contra o SSA FC, nesta quarta-feira, 11, às 15h, em Pituaçu, pela segunda rodada da primeira fase do Baianão da categoria.

Titular da equipe comandada por Leonardo Galbes, Fredi aparece na escalação do Bahia sub-20 horas antes do clássico contra o Vitória, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada da Série A.

Espaço para Marcos Victor

Com a ausência de Fredi, a tendência é que Marcos Victor ganhe espaço entre as opções de Rogério Ceni para o clássico. O zagueiro de 24 anos retornou recentemente ao Bahia após ter sido emprestado ao Santa Clara, de Portugal, e voltou ao clube em meio à sequência de desfalques no sistema defensivo.

Quando o zagueiro chegou, o Bahia sofria com problemas na zaga. Com David Duarte e Kanu lesionados, enquanto Gabriel Xavier e Ramos Mingo vinham sendo as principais alternativas para a posição.

Nesse cenário, Fredi chegou a aparecer como opção do elenco principal ao longo da temporada. No entanto, com o jovem atuando pelo sub-20 nesta quarta-feira, Marcos Victor passa a ser uma alternativa mais provável para compor o grupo relacionado para o clássico.

Marcos Victor pelo Bahia
Marcos Victor pelo Bahia | Foto: Felipe Oliveira I EC Bahia

Pivete com experiência

Fredi ganhou notoriedade em 2025 ao se tornar o primeiro Pivete de Aço a iniciar uma partida do Bahia na Série A daquele ano, quando foi titular contra o Cruzeiro. Mais um dos vários exemplos de integração entre base e profissional no clube que carregou o campeão do Baianão, Fredi passou a ser cada vez mais comum nas escalações de Ceni.

Revelado no Rio Grande do Sul, o zagueiro chegou ao Tricolor em 2024 após passagem por Gramadense e Grêmio. Desde então, passou a alternar entre o sub-20 e o elenco principal, acumulando oportunidades tanto no Campeonato Baiano quanto no Brasileirão.

Fredi escalado no sub-20
Fredi escalado no sub-20 | Foto: Divulgação I EC Bahia

Tags:

Bahia bavi Brasileirão

