HOME > ESPORTES
ESPORTES

Joias do Bahia são convocados pela Seleção Brasileira para Sul-Americano sub-17

Convocação foi anunciada pela CBF nesta quarta-feira

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

11/03/2026 - 13:11 h | Atualizada em 11/03/2026 - 13:21

Kauê Furquim, atacante do Bahia, foi destaque no Campeonato Baiano 2026
A Seleção Brasileira sub-17 foi convocada pelo treinador Carlos Eduardo Patetuci na manhã desta quarta-feira (11) para a 21ª edição do Sul-Americano Sub-17. Joias do Bahia, os atacantes Kauê Furquim e Lyan Araújo estão na lista final.

O Sul-Americano sub-17 será realizado no Paraguai de 3 a 19 de abril, mas a apresentação dos atletas convocados está marcada para o dia 18 de março, já que antes da viagem para a competição no dia 1º de abril, a comissão técnica realizará duas semanas de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Em 2025, o Bahia também teve dois atacantes disputando competições pela Seleção Brasileira sub-17. Pela Copa do Mundo categoria, os atacantes Dell e Ruan Pablo foram destaques da competição.

Quem é Kauê Furquim

Kauê Furquim tem 17 anos e chegou ao Bahia no ano passado após o Tricolor pagar a multa rescisória de R$ 14 milhões e tirá-lo do Corinthians, em movimentação que gerou polêmica. O Timão afirmou ter cortado relações com o Esquadrão da Boa Terra.

O jovem ganhou chances na equipe principal do Bahia no início da temporada e disputou 7 jogos do Campeonato Baiano, com 2 gols e 1 assistência. Kauê Furquim foi eleito o melhor ponta direita da competição pela Federação Baiana de Futebol (FBF).

Kauê Fuquim também ganhou espaço na Seleção Brasileira sub-17 desde o segundo semestre de 2025, acumula 4 jogos e 1 gol marcado.

Quem é Lyan

Lyan Araújo tem 17 anos recém-completados e está no Bahia desde muito jovem, sendo destaque do sub-17 no ano passado. Atacante de lado de campo, que se destaca por sua força e velocidade, ele estrou no profissional em 2026, mas teve poucos minutos.

Lyan tem contrato com o Bahia até o final de 2028 e a sua multa rescisória é de R$ 625 milhões.

Atacante Lyan Araújo, do Bahia
Atacante Lyan Araújo, do Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Seleção Brasileiro no Sul-Americano sub-17

Além de buscar o troféu, a Seleção Brasileira almeja a vaga para a Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar. Sete equipes sul-americanas vão se classificar para o Mundial, que desde o ano passado conta com 48 participantes.

O Brasil vem de dois títulos consecutivos da competição: 2023 no Equador e na Colômbia em 2025. No Grupo B do Sul-Americano Sub-17, o Brasil terá a companhia da Venezuela, Argentina, Bolívia e Peru.

A Seleção Brasileira é a maior vencedora do Sul-Americano Sub-17. Das 20 edições disputadas, a Amarelinha levantou a taça em 14 oportunidades: 1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2023 e 2025.

Com Ruan Pablo e Dell, Brasil foi campeão do Sul-Americano sub-17
Com Ruan Pablo e Dell, Brasil foi campeão do Sul-Americano sub-17 | Foto: Conmebol

Convocados da Seleção Brasileira sub-17

Goleiros

  • Vitor Wachter - Grêmio
  • Gustavo Milani - Corinthians
  • Arthur Vale - Santos

Defensores

  • Samuel Almeida - Atlético-MG
  • Lucas Alves - Red Bull Bragantino
  • Arthur Monteiro - Athletico-PR
  • Richard Wendel - Fluminense
  • David Brendo - Grêmio
  • Guilherme Lira - Palmeiras
  • Breno Sales - Vasco
  • Isaac Leocádio - Palmeiras

Meio-campistas

  • Vinicius Rocha - Santos
  • Nicolas Pereira - São Paulo
  • Ruan Yago - Palmeiras
  • Eduardo Pape - Cruzeiro
  • Eduardo Conceição - Palmeiras
  • Robert William - São Paulo

Atacantes

  • João Bezerra - Internacional
  • David Nogueira - Santos
  • Kauê Furquim - Bahia
  • Bryan Lima - Athletico-PR
  • Riquelme Henrique - Atlético-MG
  • Lyan Araújo - Bahia

