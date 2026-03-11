ESPORTES
Joias do Bahia são convocados pela Seleção Brasileira para Sul-Americano sub-17
Convocação foi anunciada pela CBF nesta quarta-feira
Por Daniel Genonadio
A Seleção Brasileira sub-17 foi convocada pelo treinador Carlos Eduardo Patetuci na manhã desta quarta-feira (11) para a 21ª edição do Sul-Americano Sub-17. Joias do Bahia, os atacantes Kauê Furquim e Lyan Araújo estão na lista final.
O Sul-Americano sub-17 será realizado no Paraguai de 3 a 19 de abril, mas a apresentação dos atletas convocados está marcada para o dia 18 de março, já que antes da viagem para a competição no dia 1º de abril, a comissão técnica realizará duas semanas de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).
Em 2025, o Bahia também teve dois atacantes disputando competições pela Seleção Brasileira sub-17. Pela Copa do Mundo categoria, os atacantes Dell e Ruan Pablo foram destaques da competição.
Quem é Kauê Furquim
Kauê Furquim tem 17 anos e chegou ao Bahia no ano passado após o Tricolor pagar a multa rescisória de R$ 14 milhões e tirá-lo do Corinthians, em movimentação que gerou polêmica. O Timão afirmou ter cortado relações com o Esquadrão da Boa Terra.
O jovem ganhou chances na equipe principal do Bahia no início da temporada e disputou 7 jogos do Campeonato Baiano, com 2 gols e 1 assistência. Kauê Furquim foi eleito o melhor ponta direita da competição pela Federação Baiana de Futebol (FBF).
Kauê Fuquim também ganhou espaço na Seleção Brasileira sub-17 desde o segundo semestre de 2025, acumula 4 jogos e 1 gol marcado.
Quem é Lyan
Lyan Araújo tem 17 anos recém-completados e está no Bahia desde muito jovem, sendo destaque do sub-17 no ano passado. Atacante de lado de campo, que se destaca por sua força e velocidade, ele estrou no profissional em 2026, mas teve poucos minutos.
Lyan tem contrato com o Bahia até o final de 2028 e a sua multa rescisória é de R$ 625 milhões.
Seleção Brasileiro no Sul-Americano sub-17
Além de buscar o troféu, a Seleção Brasileira almeja a vaga para a Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar. Sete equipes sul-americanas vão se classificar para o Mundial, que desde o ano passado conta com 48 participantes.
O Brasil vem de dois títulos consecutivos da competição: 2023 no Equador e na Colômbia em 2025. No Grupo B do Sul-Americano Sub-17, o Brasil terá a companhia da Venezuela, Argentina, Bolívia e Peru.
A Seleção Brasileira é a maior vencedora do Sul-Americano Sub-17. Das 20 edições disputadas, a Amarelinha levantou a taça em 14 oportunidades: 1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2023 e 2025.
Convocados da Seleção Brasileira sub-17
Goleiros
- Vitor Wachter - Grêmio
- Gustavo Milani - Corinthians
- Arthur Vale - Santos
Defensores
- Samuel Almeida - Atlético-MG
- Lucas Alves - Red Bull Bragantino
- Arthur Monteiro - Athletico-PR
- Richard Wendel - Fluminense
- David Brendo - Grêmio
- Guilherme Lira - Palmeiras
- Breno Sales - Vasco
- Isaac Leocádio - Palmeiras
Meio-campistas
- Vinicius Rocha - Santos
- Nicolas Pereira - São Paulo
- Ruan Yago - Palmeiras
- Eduardo Pape - Cruzeiro
- Eduardo Conceição - Palmeiras
- Robert William - São Paulo
Atacantes
- João Bezerra - Internacional
- David Nogueira - Santos
- Kauê Furquim - Bahia
- Bryan Lima - Athletico-PR
- Riquelme Henrique - Atlético-MG
- Lyan Araújo - Bahia
