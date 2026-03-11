Menu
DESFALQUE DE PESO

Dudu, do Vitória, fará cirurgia complicada e está fora da temporada; saiba detalhes

Dr. Marcelo Côrtes, médico do Vitória, detalhou a situação e deu prazo para retorno

Marina Branco

Por Marina Branco

11/03/2026 - 15:55 h

Dudu marcou seu primeiro gol pelo Vitória em 2026
Dudu marcou seu primeiro gol pelo Vitória em 2026 -

O Vitória segue recebendo notícias angustiantes em pleno dia de BaVi - o volante Dudu terá que passar por cirurgia para tratar um problema grave na coluna, como já especulado pelo nível da lesão. A confirmação foi feita pelo coordenador médico do clube, Dr. Marcelo Côrtes, após avaliações realizadas em Salvador e em São Paulo.

De acordo com o médico, o jogador convive com dores lombares há cerca de um ano e meio, inicialmente controladas com tratamento conservador. Nos últimos três meses, porém, o quadro evoluiu negativamente e passou a afetar diretamente o desempenho do atleta.

"O atleta passou a apresentar queda de rendimento e não consegue treinar ou jogar sem dor incapacitante", avaliou Côrtes.

Diagnóstico

Os exames identificaram um escorregamento entre a quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral, condição conhecida como espondilolistese. De acordo com o departamento médico rubro-negro, o problema de Dudu foi classificado como grau 3, estágio considerado avançado da lesão.

"É um escorregamento entre 50% e 75% de uma vértebra sobre a outra, o que gera um desconforto muito grande no atleta", afirmou o médico.

Após esgotar todas as alternativas de tratamento sem cirurgia, o clube consultou três especialistas em coluna, sendo um em Salvador e dois em São Paulo, ao passo que a indicação para intervenção cirúrgica foi unânime.

Dudu pelo Vitória
Dudu pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Cirurgia complexa

O Vitória já iniciou os trâmites administrativos e médicos para que o procedimento seja realizado o mais rápido possível uma vez que, segundo Côrtes, a operação é considerada delicada e exige um período inicial de repouso antes do início da reabilitação.

"É uma cirurgia de alta complexidade. Após o procedimento, o atleta deve permanecer alguns dias em repouso antes de iniciar a reabilitação", explicou.

A previsão de retorno aos gramados gira em torno de oito meses, prazo médio para atletas submetidos a esse tipo de intervenção. Assim, Dudu deve ficar de fora do restante da temporada pelo Vitória.

Temporada comprometida

Com o tempo de recuperação estimado, Dudu deve ficar fora do restante da temporada. O volante, de 26 anos, vinha em bom momento antes da lesão e havia assumido há pouco a titularidade no time comandado por Jair Ventura.

O volante marcou seu primeiro gol pelo clube na derrota para o Palmeiras, pela segunda rodada do Brasileirão, e não entra em campo desde o duelo contra o Flamengo, em fevereiro.

Desde que chegou ao Vitória, o jogador soma 60 partidas e um gol, além de títulos importantes como a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.

BaVi

Enquanto o volante se prepara para o tratamento, o Vitória segue focado na sequência da temporada. Após a derrota na final do estadual, o Rubro-Negro volta a enfrentar o Bahia nesta quarta-feira, 11, às 20h, na Fonte Nova, pela quinta rodada do Brasileirão.

No momento, o Leão ocupa a 15ª posição, com três pontos, enquanto o Bahia aparece na quarta colocação, com sete.

