Antigo desejo do Vitória acerta com clube da Série B do Brasileirão

Gonzalo Mastriani em campo pelo Athletico-PR - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Desejo antigo do Vitória, o atacante Gonzalo Mastriani deixou o Athletico-PR rumo à Série B do Brasileirão. O uruguaio já se despediu do Furacão e fechou com o América-MG — clube em que o próprio se destacou como o segundo maior artilheiro da história da Copa Sul-Americana entre 2022 e 2024.

O centroavante de 32 anos foi um dos muitos alvos do Leão da Barra na primeira janela de transferências do ano passado. O Rubro-Negro buscava um nome para assumir a titularidade e chegou a negociar com o clube paranaense, mas, sem avanço nas tratativas, acabou desistindo do jogador.

Mastriani chegou a ser emprestado ao Botafogo posteriormente, perdeu espaço durante o Mundial de Clubes e fez apenas 17 partidas vestindo preto e branco. Após ser titular na estreia do 'Glorioso' na Copa do Mundo, contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, o uruguaio jamais retornou aos 11 iniciais novamente no time carioca.

Retorno simbólico

O atacante retorna ao América-MG — clube que abriu as portas da sua carreira ao futebol brasileiro. Contratado em agosto de 2022 junto ao Barcelona de Guayaquil, do Equador, Mastriani se consolidou como o segundo maior artilheiro da história da Sul-Americana, com 19 gols marcados — apenas um atrás de Hernán Barcos, que detém o posto de goleador máximo.

Foi no Coelho que o uruguaio detém a sua temporada mais artilheira da carreira, com 21 gols marcados em 2023.

"É um sentimento estranho. Com o Athletico não consegui ter a passagem que eu queria. Foi um início promissor em 2024, que por muitas situações, tanto minhas quanto que não eram minhas, acabou não dando certo, lesões e outras coisas", disse o jogador ao se despedir do Athletico-PR em entrevista à Rádio TMC.

"Ano passado não estive aqui no Athletico e hoje o América me abre as portas novamente. É uma situação que me deixa feliz, fiz coisas boas lá e tive minha melhor versão. Feliz por esse momento e por tentar procurar novamente essa versão", completou.