ESPORTES

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo filme 'O Agente Secreto', Wagner Moura conversou sobre futebol

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

11/03/2026 - 11:27 h | Atualizada em 11/03/2026 - 11:46

Wagner Moura diz que torce mais pelo Vitória do que pela Seleção Brasileira
Wagner Moura diz que torce mais pelo Vitória do que pela Seleção Brasileira -

O ator baiano Wagner Moura afirmou durante uma entrevista, que se importa mais com seu time, o Esporte Clube Vitória, do que com a própria Seleção Brasileira. A declaração foi feita durante um bate-papo, com a comediante Amelia Dimoldenberg, neste domingo, 8.

A breve conversa se deu como parte da programação oficial da Academia de Artes e Ciências de Hollywood, organizadora do Oscar.

Em tom humorado, o ator indicado ao prêmio de Melhor Ator por seu papel em 'O Agente Secreto', falou sobre diversos temas, incluindo o futebol.

Seleção Brasileira sofre com lesões às vésperas da Copa do Mundo; veja lista
Irã desiste da Copa do Mundo 2026 devido à guerra no Oriente Médio
Cinema vende ingressos por R$12 e pipoca por R$10 nesta semana em Salvador
‘O Agente Secreto’ pode perder todas as categorias do Oscar; entenda

“Me importo mais com o Vitória do que com a Seleção Brasileira”

Durante o bate-papo, o futebol se tornou pauta quando o ator foi perguntado sobre a Seleção Brasileira no contexto da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Sou um grande fã de futebol e torço para um time da minha cidade chamado Vitória. Tenho que dizer que me importo mais com esse time do que com a Seleção Brasileira”, comenta o ator.

Wagner Moura com a camisa do Vitória
Wagner Moura com a camisa do Vitória | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ao ser perguntado pelo motivo deste comentário, Wagner justificou: “A seleção está cheia de controvérsias, muita corrupção”

Somado a isso, a conversa uniu os universos de cinema e esporte, quando o baiano foi perguntado qual técnico de futebol seria um bom diretor de cinema.

Em tom cômico, Wagner Moura respondeu que “nenhum deles”.

Confira a entrevista completa

‘O Agente Secreto’ no Oscar

O filme ‘O Agente Secreto’ vai estar presente na 98º Oscar acontece neste domingo, 15, com transmissão na TV aberta, streamings e canais fechados.

O longa brasileiro concorre nas seguintes categorias:

  • Melhor Filme;
  • Melhor Ator (Wagner Moura);
  • Melhor Direção de Elenco;
  • Melhor Filme Internacional.

