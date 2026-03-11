ESPORTES
Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira
Indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo filme 'O Agente Secreto', Wagner Moura conversou sobre futebol
Siga o A TARDE no Google
O ator baiano Wagner Moura afirmou durante uma entrevista, que se importa mais com seu time, o Esporte Clube Vitória, do que com a própria Seleção Brasileira. A declaração foi feita durante um bate-papo, com a comediante Amelia Dimoldenberg, neste domingo, 8.
A breve conversa se deu como parte da programação oficial da Academia de Artes e Ciências de Hollywood, organizadora do Oscar.
Em tom humorado, o ator indicado ao prêmio de Melhor Ator por seu papel em 'O Agente Secreto', falou sobre diversos temas, incluindo o futebol.
Leia Também:
“Me importo mais com o Vitória do que com a Seleção Brasileira”
Durante o bate-papo, o futebol se tornou pauta quando o ator foi perguntado sobre a Seleção Brasileira no contexto da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.
“Sou um grande fã de futebol e torço para um time da minha cidade chamado Vitória. Tenho que dizer que me importo mais com esse time do que com a Seleção Brasileira”, comenta o ator.
Ao ser perguntado pelo motivo deste comentário, Wagner justificou: “A seleção está cheia de controvérsias, muita corrupção”
Somado a isso, a conversa uniu os universos de cinema e esporte, quando o baiano foi perguntado qual técnico de futebol seria um bom diretor de cinema.
Em tom cômico, Wagner Moura respondeu que “nenhum deles”.
Confira a entrevista completa
‘O Agente Secreto’ no Oscar
O filme ‘O Agente Secreto’ vai estar presente na 98º Oscar acontece neste domingo, 15, com transmissão na TV aberta, streamings e canais fechados.
O longa brasileiro concorre nas seguintes categorias:
- Melhor Filme;
- Melhor Ator (Wagner Moura);
- Melhor Direção de Elenco;
- Melhor Filme Internacional.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes