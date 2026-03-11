Salvador tem cinema por R$12 e pipoca por R$10 nesta semana

Siga o A TARDE no Google

Além de ingressos baratos, vai ter promoções temáticas em datas específicas - Foto: Divulgação

Quem gosta de assistir filmes no cinema vai poder aproveitar uma semana de ingressos mais baratos e descontos em produtos da bomboniere em Salvador. No Cineflix Shopping Bela Vista, os ingressos poderão ser encontrados a partir de R$ 12, além de promoções temáticas em datas específicas.

Nesta quarta-feira, 11, quando é celebrado o Dia da Pipoca, os clientes poderão fazer recarga do balde por R$ 10. Para participar, basta levar de casa um balde higienizado com capacidade de até 5 litros por pessoa.

Já na sexta-feira, 13, a rede promove uma ação inspirada na Sexta-Feira 13. Na data, o filme 'Pânico 7' terá ingressos promocionais por R$ 13, valor equivalente à meia-entrada. A inteira custará R$ 26, com a política de meia para todos.

No Dia do Consumidor, celebrado no próximo domingo, 15, os ingressos custarão R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira), também com a condição de meia para todos os clientes.

Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do cinema ou pelo site do Cineflix, conforme disponibilidade.