Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROMOÇÃO

Salvador tem cinema por R$12 e pipoca por R$10 nesta semana

Além de ingressos baratos, vai ter promoções temáticas em datas específicas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

11/03/2026 - 8:36 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Além de ingressos baratos, vai ter promoções temáticas em datas específicas
Além de ingressos baratos, vai ter promoções temáticas em datas específicas -

Quem gosta de assistir filmes no cinema vai poder aproveitar uma semana de ingressos mais baratos e descontos em produtos da bomboniere em Salvador. No Cineflix Shopping Bela Vista, os ingressos poderão ser encontrados a partir de R$ 12, além de promoções temáticas em datas específicas.

Nesta quarta-feira, 11, quando é celebrado o Dia da Pipoca, os clientes poderão fazer recarga do balde por R$ 10. Para participar, basta levar de casa um balde higienizado com capacidade de até 5 litros por pessoa.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

‘O Agente Secreto’ pode perder todas as categorias do Oscar; entenda
Lázaro Ramos corre risco de não ir ao Oscar com Wagner Moura; entenda
Só 4 episódios: a série viciante da Netflix ideal para sua terça-feira

Já na sexta-feira, 13, a rede promove uma ação inspirada na Sexta-Feira 13. Na data, o filme 'Pânico 7' terá ingressos promocionais por R$ 13, valor equivalente à meia-entrada. A inteira custará R$ 26, com a política de meia para todos.

No Dia do Consumidor, celebrado no próximo domingo, 15, os ingressos custarão R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira), também com a condição de meia para todos os clientes.

Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do cinema ou pelo site do Cineflix, conforme disponibilidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cinema filme ingressos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Além de ingressos baratos, vai ter promoções temáticas em datas específicas
Play

Indicado ao Oscar, O Agente Secreto vai chegar na Netflix; saiba data

Além de ingressos baratos, vai ter promoções temáticas em datas específicas
Play

A Noiva e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Além de ingressos baratos, vai ter promoções temáticas em datas específicas
Play

Césio-137: maior acidente radioativo do Brasil vai virar série na Netflix

Além de ingressos baratos, vai ter promoções temáticas em datas específicas
Play

Todo Mundo em Pânico 6: veja todos os filmes parodiados em novo trailer

x