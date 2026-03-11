PROMOÇÃO
Salvador tem cinema por R$12 e pipoca por R$10 nesta semana
Além de ingressos baratos, vai ter promoções temáticas em datas específicas
Por Edvaldo Sales
Quem gosta de assistir filmes no cinema vai poder aproveitar uma semana de ingressos mais baratos e descontos em produtos da bomboniere em Salvador. No Cineflix Shopping Bela Vista, os ingressos poderão ser encontrados a partir de R$ 12, além de promoções temáticas em datas específicas.
Nesta quarta-feira, 11, quando é celebrado o Dia da Pipoca, os clientes poderão fazer recarga do balde por R$ 10. Para participar, basta levar de casa um balde higienizado com capacidade de até 5 litros por pessoa.
Já na sexta-feira, 13, a rede promove uma ação inspirada na Sexta-Feira 13. Na data, o filme 'Pânico 7' terá ingressos promocionais por R$ 13, valor equivalente à meia-entrada. A inteira custará R$ 26, com a política de meia para todos.
No Dia do Consumidor, celebrado no próximo domingo, 15, os ingressos custarão R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira), também com a condição de meia para todos os clientes.
Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do cinema ou pelo site do Cineflix, conforme disponibilidade.
