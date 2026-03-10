‘O Agente Secreto’ pode perder todas as categorias do Oscar; entenda

Siga o A TARDE no Google

O filme está concorrendo com diversas outras produções famosas - Foto: Divulgação

Parece que os brasileiros voltarão para casa sem nenhuma estatueta do Oscar este ano. Segundo uma pesquisa realizada pela revista The Hollywood Reporter, referência na cobertura de premiação, o filme O Agente Secreto e o ator Wagner Moura não ganharão a disputa.

Com uma análise estatística de dados, o veículo de comunicação alegou que a tendência dos votantes da Academia em 2026 é priorizar as produções norte-americanas, fator que já exclui o filme de Kleber Mendonça Filho.

A ideia é que o vencedor de cada categoria siga algumas regrinhas impostas pela banca. Enquanto o ‘Melhor Filme Internacional’ deve conter o maior número de indicações técnicas e artísticas, o ‘Melhor Filme’ deve receber indicações e prêmios em outras premiações que antecedem o Oscar.

A fim de listar quais são os vencedores de 2026, a revista montou uma lista com as probabilidades de cada indicado.

Confira:

Melhor Filme

1º – Uma Batalha Após a Outra (62,8%)

2º – Pecadores (13,3%)

3º – Marty Supreme (7,2%)

4º – Hamnet (4,9%)

5º – Valor Sentimental (4,3%)

10º – O Agente Secreto (1,1%)

Melhor Ator

1º – Michael B. Jordan, Pecadores (32,2%)

2º – Timothée Chalamet, Marty Supreme (31,3%)

3º – Wagner Moura, O Agente Secreto (20,3%)

4º – Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra (10,2%)

5º – Ethan Hawke, Blue Moon (6%)

Melhor Filme Internacional

1º – Valor Sentimental (42,9%)

2º – O Agente Secreto (27,4%)

3º – Foi Apenas um Acidente (14,2%)

4º – Sirât (10,2%)

5º – A Voz de Hind Rajab (5,2%)

Melhor Elenco

1º – Pecadores (61%)

2º – Uma Batalha Após a Outra (14,2%)

3º – Marty Supreme (10,7%)

4º – Hamnet (9,6%)

5º – O Agente Secreto (4,5%)