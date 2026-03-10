Menu
OSCAR 2026

‘O Agente Secreto’ pode perder todas as categorias do Oscar; entenda

O filme brasileiro está concorrendo em quatro categorias

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/03/2026 - 21:56 h

O filme está concorrendo com diversas outras produções famosas
O filme está concorrendo com diversas outras produções famosas

Parece que os brasileiros voltarão para casa sem nenhuma estatueta do Oscar este ano. Segundo uma pesquisa realizada pela revista The Hollywood Reporter, referência na cobertura de premiação, o filme O Agente Secreto e o ator Wagner Moura não ganharão a disputa.

Com uma análise estatística de dados, o veículo de comunicação alegou que a tendência dos votantes da Academia em 2026 é priorizar as produções norte-americanas, fator que já exclui o filme de Kleber Mendonça Filho.

Leia Também:

Lázaro Ramos corre risco de não ir ao Oscar com Wagner Moura; entenda
Só 4 episódios: a série viciante da Netflix ideal para sua terça-feira
Brasileiro que criou o groove de 'Thriller' ganha documentário na Netflix

A ideia é que o vencedor de cada categoria siga algumas regrinhas impostas pela banca. Enquanto o ‘Melhor Filme Internacional’ deve conter o maior número de indicações técnicas e artísticas, o ‘Melhor Filme’ deve receber indicações e prêmios em outras premiações que antecedem o Oscar.

A fim de listar quais são os vencedores de 2026, a revista montou uma lista com as probabilidades de cada indicado.

Confira:

Melhor Filme

1º – Uma Batalha Após a Outra (62,8%)

2º – Pecadores (13,3%)

3º – Marty Supreme (7,2%)

4º – Hamnet (4,9%)

5º – Valor Sentimental (4,3%)

10º – O Agente Secreto (1,1%)

Melhor Ator

1º – Michael B. Jordan, Pecadores (32,2%)

2º – Timothée Chalamet, Marty Supreme (31,3%)

3º – Wagner Moura, O Agente Secreto (20,3%)

4º – Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra (10,2%)

5º – Ethan Hawke, Blue Moon (6%)

Melhor Filme Internacional

1º – Valor Sentimental (42,9%)

2º – O Agente Secreto (27,4%)

3º – Foi Apenas um Acidente (14,2%)

4º – Sirât (10,2%)

5º – A Voz de Hind Rajab (5,2%)

Melhor Elenco

1º – Pecadores (61%)

2º – Uma Batalha Após a Outra (14,2%)

3º – Marty Supreme (10,7%)

4º – Hamnet (9,6%)

5º – O Agente Secreto (4,5%)

O Agente Secreto oscar Oscar 2026 wagner moura

