Brasileiro que criou o groove de 'Thriller' ganha documentário na Netflix

Filme revisita a carreira de um músico cuja presença marcou algumas das canções mais famosas do mundo - Foto: Divulgação

A Netflix lançou na última sexta-feira, 6, o documentário The Groove Under The Groove, que apresenta a trajetória do percussionista brasileiro Paulinho da Costa, prestes a se tornar a primeira pessoa nascida no Brasil a ganhar uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

O filme revisita a carreira de um músico cuja presença marcou algumas das canções mais famosas do mundo, mesmo que seu nome ainda seja pouco conhecido pelo grande público.

Paulinho da Costa está em quase todas as músicas mais conhecidas do mundo: participou da construção do groove de todo o álbum de Thriller, do Michael Jackson, vários hits de Madonna incluindo la Isla Bonita, We Are The World, do USA for Africa, Elton John, produções cinematográficas como Dirty Dancing, Jurassic Park e até South Park. Ele mudou o ritmo da música mundial, levou o groove brasileiro para fora, e agora ganha homenagem a altura de sua obra.



Evento reuniu artistas e músicos

O lançamento do documentário foi celebrado em um evento realizado no Terraço Notiê, em São Paulo, reunindo artistas e nomes importantes da música.

Entre os destaques da noite esteve um show intimista de Carlinhos Brown, que dividiu o palco com sua filha Cecília Buarque em uma rara aparição. Durante a apresentação, Brown também fez depoimentos emocionantes sobre a influência de Paulinho em sua carreira, levando o percussionista às lágrimas.

Cecília Buarque, filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque, apareceu de surpresa e encantou os presentes com o talento que ecoa sua tradição familiar na música.

Produção levou anos para se concretizar

O documentário é resultado de quase uma década de trabalho e enfrentou desafios desde o início do projeto.

“Eu ouvi durante anos que era um filme impossível de fazer”, conta Oscar. “O Paulinho é extremamente reservado e está presente em tantos hits que parecia inviável liberar os direitos das músicas. Mas a história dele é tão encantadora que conseguimos montar um time extraordinário e tornar o projeto realidade.”

Uma homenagem a uma lenda da música

O evento contou ainda com a presença de artistas e personalidades como Marina Person, Xênia França, João Boscoli, Maria Beraldo, Vanessa Moreno, Murilo Lorran, Jess e o diretor e produtor do filme, Oscar Rodrigues Alves, um dos fundadores da MTV, além de Alan Terpins.

Paulinho da Costa vive nos Estados Unidos há muitos anos e raramente visita o Brasil, o que fez com que amigos e fãs aproveitassem a ocasião para celebrar a trajetória do músico.

A iniciativa do projeto contou com o apoio da marca Johnnie Walker, responsável por promover o movimento cultural que busca ampliar o reconhecimento da obra do percussionista, incluindo o financiamento do documentário, agora disponível no catálogo da Netflix.