Votos do Oscar vazam e indicam cenário surpreendente para O Agente Secreto

Siga o A TARDE no Google

Cena de O Agente Secreto (2025) - Foto: Divulgação

Faltando pouco para a cerimônia do Oscar, uma amostra de 20 votos anônimos de membros da Academia começou a circular em veículos especializados dos Estados Unidos, oferecendo um panorama preliminar sobre os possíveis favoritos da premiação.

Entre os destaques da disputa está o filme brasileiro O Agente Secreto, que chega como uma das grandes apostas nacionais da noite. O longa concorre a quatro estatuetas: Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, para seu protagonista, Wagner Moura.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funcionam os votos da Academia

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reúne atualmente mais de 10 mil votantes, responsáveis por decidir os vencedores da premiação.

Nem todos os 20 votantes revelados pelas revistas divulgaram escolhas em todas as categorias. O número de abstenções foi especialmente alto em Melhor Filme Internacional, principalmente entre membros norte-americanos da Academia.

Mesmo assim, os votos divulgados ajudam a indicar possíveis tendências e a força de alguns concorrentes nas principais categorias.

Confira alguns votos anônimos revelados do Oscar 2026

Melhor Ator

Michael B Jordan: 7 votos

Leonardo DiCaprio: 5 votos

Wagner Moura: 5 votos

Ethan Hawke: 1 voto

Timothée Chalamet: 1 voto

Melhor Atriz

Jessie Buckley: 13 votos

Rose Byrne: 3 votos

Kate Hudson: 2 votos

Emma Stone: 1 voto

Renate Reinsve: 1 voto

Atriz Coadjuvante

Amy Madigan: 8 votos

Teyana Taylor: 5 votos

Wunmi Mosaku: 5 votos

Inga Ibsdotter: 1 voto

Elle Fanning: nenhum voto

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto: 2 votos

Foi Apenas Um Acidente: 2 votos

Valor Sentimental: 1 voto

A Voz de Hind Rajab: 1 voto

Sirat: nenhum voto

Melhor Filme

Pecadores: 7 votos

Uma Batalha Após A Outra: 6 votos

Hamnet: 2 votos

Valor Sentimental: 1 voto

Marty Supreme: 1 voto

F1: 1 voto

Sonhos de Trem: 1 voto

O Agente Secreto: nenhum voto

Bugonia: nenhum voto

Frankenstein: nenhum voto

Embora o levantamento não represente o resultado final, ele ajuda a desenhar o clima da disputa às vésperas da cerimônia e indica quais produções podem chegar mais fortes à noite do Oscar.