HOME > CINEINSITE
OSCAR 2026

Votos do Oscar vazam e indicam cenário surpreendente para O Agente Secreto

Levantamento com votos anônimos de membros da Academia indica favoritos e mostra como o filme brasileiro aparece na disputa

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/03/2026 - 17:44 h | Atualizada em 09/03/2026 - 18:04

Cena de O Agente Secreto (2025)
Cena de O Agente Secreto (2025) -

Faltando pouco para a cerimônia do Oscar, uma amostra de 20 votos anônimos de membros da Academia começou a circular em veículos especializados dos Estados Unidos, oferecendo um panorama preliminar sobre os possíveis favoritos da premiação.

Entre os destaques da disputa está o filme brasileiro O Agente Secreto, que chega como uma das grandes apostas nacionais da noite. O longa concorre a quatro estatuetas: Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, para seu protagonista, Wagner Moura.

Como funcionam os votos da Academia

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reúne atualmente mais de 10 mil votantes, responsáveis por decidir os vencedores da premiação.

Nem todos os 20 votantes revelados pelas revistas divulgaram escolhas em todas as categorias. O número de abstenções foi especialmente alto em Melhor Filme Internacional, principalmente entre membros norte-americanos da Academia.

Mesmo assim, os votos divulgados ajudam a indicar possíveis tendências e a força de alguns concorrentes nas principais categorias.

Confira alguns votos anônimos revelados do Oscar 2026

Melhor Ator

  • Michael B Jordan: 7 votos
  • Leonardo DiCaprio: 5 votos
  • Wagner Moura: 5 votos
  • Ethan Hawke: 1 voto
  • Timothée Chalamet: 1 voto

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley: 13 votos
  • Rose Byrne: 3 votos
  • Kate Hudson: 2 votos
  • Emma Stone: 1 voto
  • Renate Reinsve: 1 voto

Atriz Coadjuvante

  • Amy Madigan: 8 votos
  • Teyana Taylor: 5 votos
  • Wunmi Mosaku: 5 votos
  • Inga Ibsdotter: 1 voto
  • Elle Fanning: nenhum voto

Melhor Filme Internacional

  • O Agente Secreto: 2 votos
  • Foi Apenas Um Acidente: 2 votos
  • Valor Sentimental: 1 voto
  • A Voz de Hind Rajab: 1 voto
  • Sirat: nenhum voto

Melhor Filme

  • Pecadores: 7 votos
  • Uma Batalha Após A Outra: 6 votos
  • Hamnet: 2 votos
  • Valor Sentimental: 1 voto
  • Marty Supreme: 1 voto
  • F1: 1 voto
  • Sonhos de Trem: 1 voto
  • O Agente Secreto: nenhum voto
  • Bugonia: nenhum voto
  • Frankenstein: nenhum voto

Embora o levantamento não represente o resultado final, ele ajuda a desenhar o clima da disputa às vésperas da cerimônia e indica quais produções podem chegar mais fortes à noite do Oscar.

O Agente Secreto Oscar 2026

