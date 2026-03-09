OSCAR 2026
Votos do Oscar vazam e indicam cenário surpreendente para O Agente Secreto
Levantamento com votos anônimos de membros da Academia indica favoritos e mostra como o filme brasileiro aparece na disputa
Por Beatriz Santos
Faltando pouco para a cerimônia do Oscar, uma amostra de 20 votos anônimos de membros da Academia começou a circular em veículos especializados dos Estados Unidos, oferecendo um panorama preliminar sobre os possíveis favoritos da premiação.
Entre os destaques da disputa está o filme brasileiro O Agente Secreto, que chega como uma das grandes apostas nacionais da noite. O longa concorre a quatro estatuetas: Melhor Filme, Melhor Direção de Elenco, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, para seu protagonista, Wagner Moura.
Como funcionam os votos da Academia
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reúne atualmente mais de 10 mil votantes, responsáveis por decidir os vencedores da premiação.
Nem todos os 20 votantes revelados pelas revistas divulgaram escolhas em todas as categorias. O número de abstenções foi especialmente alto em Melhor Filme Internacional, principalmente entre membros norte-americanos da Academia.
Mesmo assim, os votos divulgados ajudam a indicar possíveis tendências e a força de alguns concorrentes nas principais categorias.
Confira alguns votos anônimos revelados do Oscar 2026
Melhor Ator
- Michael B Jordan: 7 votos
- Leonardo DiCaprio: 5 votos
- Wagner Moura: 5 votos
- Ethan Hawke: 1 voto
- Timothée Chalamet: 1 voto
Melhor Atriz
- Jessie Buckley: 13 votos
- Rose Byrne: 3 votos
- Kate Hudson: 2 votos
- Emma Stone: 1 voto
- Renate Reinsve: 1 voto
Atriz Coadjuvante
- Amy Madigan: 8 votos
- Teyana Taylor: 5 votos
- Wunmi Mosaku: 5 votos
- Inga Ibsdotter: 1 voto
- Elle Fanning: nenhum voto
Melhor Filme Internacional
- O Agente Secreto: 2 votos
- Foi Apenas Um Acidente: 2 votos
- Valor Sentimental: 1 voto
- A Voz de Hind Rajab: 1 voto
- Sirat: nenhum voto
Melhor Filme
- Pecadores: 7 votos
- Uma Batalha Após A Outra: 6 votos
- Hamnet: 2 votos
- Valor Sentimental: 1 voto
- Marty Supreme: 1 voto
- F1: 1 voto
- Sonhos de Trem: 1 voto
- O Agente Secreto: nenhum voto
- Bugonia: nenhum voto
- Frankenstein: nenhum voto
Embora o levantamento não represente o resultado final, ele ajuda a desenhar o clima da disputa às vésperas da cerimônia e indica quais produções podem chegar mais fortes à noite do Oscar.
