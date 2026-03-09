Máquina de Guerra vai ter continuação na Netflix? Entenda o final

Cena de Máquina de Guerra - Foto: Divulgação

O filme Máquina de Guerra não demorou muito para chegar ao topo da lista dos títulos mais assistidos da Netflix. Misturando ação e ficção científica, o longa estrelado por Alan Ritchson rapidamente conquistou espaço entre os assinantes da plataforma e atualmente aparece à frente até de O Agente Secreto, longa brasileiro indicado ao Oscar 2026.

A produção reúne elementos clássicos de dois gêneros populares e aposta em uma narrativa intensa envolvendo militares de elite, ameaças extraterrestres e grandes batalhas. Mas o final da história deixou muitos espectadores se perguntando: haverá uma continuação?

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na trama, acompanhamos os membros do exército de elite dos Estados Unidos da América, os Rangers, após o exaustivo processo seletivo para a unidade especial.



Responsáveis pelas missões mais perigosas do mundo, eles são colocados cara a cara com uma ameaça além da imaginação deles. De forma inesperada, uma força extraterrestre complica ainda mais a vida deles.

O que acontece no final de Máquina de Guerra?

Levado pelo trauma e pela adversidade de ter uma nave alienígena em seu encalço, o agente 81 passa por uma série de provações até o encerramento do filme.

Ao entender como a máquina funciona, utilizando um sistema de ventilação que obstrui saídas de ar - e, naturalmente, facilita aumento da pressão e possíveis explosões, ele cria uma emboscada para o robô e consegue destruí-lo após destroços caírem sobre o monstro e entupirem as aberturas de ventilação.

Ao fim, ele consegue salvar os outros, mas ao encontrar Dennis Quaid, ele descobre que um ataque em massa está sendo feito por aquelas criaturas metálicas em todo o planeta. Após a descoberta, ele aparece liderando um grupo de rangers na missão de destruir os alienígenas pelo mundo.

Continuação pode acontecer?

O desfecho da história abre portas para continuações, e isso faz ainda mais sentido com uma recente declaração do roteirista e diretor Patrick Hughes.

“Sei exatamente para onde quero levar a história e qual é o rumo que ela toma”, disse ele em entrevista ao Decider. “Nós adoramos o personagem 81. Para mim, eu queria contar uma história que começasse no microcosmo e terminasse no macrocosmo. E achei que essa seria uma abordagem realmente única para o gênero em que estávamos trabalhando. Vamos ver o que acontece.”

Embora a Netflix ainda não tenha se manifestado sobre uma possível sequência, há potencial para novas histórias neste universo, algo que o cineasta e o protagonista parecem estar abertos a viver. Com um público que adora o cinema de ação e um possível retorno positivo, as possibilidades são enormes.