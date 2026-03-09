CHEIA DE MISTÉRIO!
Só 3 episódios: a série da Netflix perfeita para ver em uma noite
Suspense espanhol acompanha investigação marcada por desaparecimentos, segredos e vingança em uma trama intensa e perfeita para maratonar
Por Beatriz Santos
No início da semana, tudo o que muita gente quer é uma boa série para distrair a mente e escapar da rotina. Uma opção que vem chamando atenção entre os fãs de suspense é a minissérie espanhola Duas Covas, disponível na Netflix.
Criada por Agustín Martínez junto de Jorge Díaz e Antonio Mercero, e dirigida por Kike Maíllo, a produção aposta em uma narrativa intensa sobre desaparecimentos, investigação e vingança.
Um desaparecimento que muda tudo
Em Duas Covas, duas jovens desaparecem de modo misterioso na cidade de Frigiliana, na Espanha. Dois anos após o sumiço, em buscas de respostas, a avó de uma das meninas (Kiti Mánver) se une ao pai da outra (Álvaro Morte) para iniciar uma nova investigação, dessa vez por conta própria.
Na jornada por informações, a vingança ganha cada vez mais espaço. Conforme novas pistas surgem, a investigação deixa de ser apenas uma busca por respostas e passa a revelar segredos enterrados há anos na pequena cidade espanhola.
Formato enxuto ideal para maratonar
Outro ponto que chama atenção na produção é o seu formato compacto. A minissérie conta com apenas três episódios, com duração entre 40 e 50 minutos, o que torna a trama perfeita para quem quer começar e terminar uma história no mesmo dia.
Com narrativa direta e episódios intensos, a produção se encaixa perfeitamente para quem procura uma série curta para maratonar ainda no início da semana.
Uma investigação fora da lei
O cerne da narrativa está no desaparecimento de duas adolescentes: Verónica (interpretada por Nadia Vilaplana) e Marta (Zoe Arnao), duas amigas de 16 anos.
No entanto, os verdadeiros desenrolares da narrativa acontecem dois anos após essa tragédia, e acompanhamos Isabel (Kiti Mánver), avó de uma das meninas, que, sem nada a perder, decide realizar uma investigação sobre o caso por si mesma e à margem da lei, mesmo após a investigação oficial já ter sido encerrada devido a falta de provas e suspeitos.
Isabel fará de tudo para descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, e o que começa com uma busca por um culpado logo se transforma em uma história de vingança e brutalidade.
A origem do título
Vale mencionar que o título da minissérie, ‘Duas Covas’, se refere a uma frase atribuída ao pensador chinês Confúcio: “Antes de embarcar em uma jornada de vingança, cave duas covas“.
Segundo o site Cosmonerd, é essa ideia que permeia a história, servindo como base para o ciclo de destruição gerado pelo desejo de vingança de Isabel.
