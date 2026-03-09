Arnold Schwarzenegger planeja reviver dois clássicos dos anos 80

Arnold Schwarzenegger em Predador (1987) - Foto: Divulgação

Arnold Schwarzenegger revelou recentemente que pode voltar a alguns dos personagens que marcaram sua carreira no cinema. Durante participação no Arnold Sports Festival, o ator confirmou que existem conversas em andamento para trazer de volta filmes icônicos dos anos 80, reacendendo a nostalgia que marcou sua trajetória em Hollywood.

Hoje com 78 anos, o ex-governador da Califórnia deixou claro que ainda não pretende se afastar das produções que ajudaram a consolidá-lo como uma das maiores estrelas do cinema de ação no final do século 20.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Projetos nostálgicos em desenvolvimento

Segundo o ator, a 20th Century Studios entrou em contato para discutir novos projetos envolvendo franquias clássicas.

"Eles fizeram um novo filme do Predador, e eu vi que o diretor (Dan Trachtenberg) tem feito um ótimo trabalho com a franquia. Agora, ele quer que eu esteja no próximo. Já conversamos sobre isso. Na verdade, os produtores dele meio que 'redescobriram' o Arnold. Eles me procuraram e disseram: ' Queremos que você faça Predador, e acabamos de receber um roteiro para você fazer Comando Para Matar 2'", disse o ator no Arnold Sports Festival.

O entusiasmo com Rei Conan

Schwarzenegger também comentou sobre outro projeto que pode trazer de volta um de seus personagens mais famosos. O ator mencionou Conan e afirmou que o novo filme pode ter um grande nome por trás da produção.

Ele explicou que "eles contrataram um roteirista e diretor fantástico que fez os últimos quatro filmes do Tom Cruise" (Christopher McQuarrie) para escrever e dirigir Rei Conan.

"Com Rei Conan, é uma grande história sobre como Conan foi rei por 40 anos e agora é forçado a deixar o reino ; há conflitos, claro, mas de alguma forma ele retorna e há todo tipo de loucura, violência, magia, criaturas e coisas do gênero. E agora, claro, há todos os tipos de efeitos especiais. O estúdio tem dinheiro mais do que suficiente para fazer filmes realmente grandiosos, então estou muito ansioso para começar todos esses projetos", acrescentou o ator.

O retorno de uma era do cinema de ação

Ainda que os projetos não tenham confirmação oficial de lançamento, a possibilidade de revisitar essas franquias chama atenção pela forte carga nostálgica.

Schwarzenegger foi um dos grandes nomes que dominaram as bilheterias entre os anos 80 e 90, ao lado de Sylvester Stallone, ajudando a consolidar o modelo de blockbuster de ação que marcou gerações. Mesmo décadas depois, Hollywood ainda demonstra interesse em revisitar esse legado.

Há muito o que analisar sobre esses planos, e ainda é cedo para afirmar que todos os projetos realmente chegarão aos cinemas.

O que parece bastante claro é que Trachtenberg tem alguma esperança de envolvê-lo em futuros projetos de Predador. Ele já fez isso, inclusive, em um dos lançamentos da franquia em 2025.