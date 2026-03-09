IMPERDÍVEL!
Esse filme da Netflix tem final que vai te deixar em choque por dias
Suspense psicológico esconde um mistério perturbador que faz o espectador duvidar da realidade até os últimos minutos
Por Beatriz Santos
Muitas vezes, tudo o que queremos é um filme que seja diferente de tudo o que já vimos e capaz de nos surpreender. Para quem gosta de histórias cheias de mistério e reviravoltas, o thriller psicológico Fratura, disponível na Netflix, promete exatamente isso, e com um final que pode deixar o público pensando por dias.
O longa aposta em uma narrativa que desafia o espectador a montar o quebra-cabeça da história. Tentar desvendar o mistério se torna um exercício divertido para fãs de cinema, enquanto a trama levanta dúvidas constantes sobre o que é real e o que pode estar acontecendo apenas na mente do protagonista.
Um acidente que muda tudo
Em Fratura, Ray (Sam Worthington) está viajando pelos Estados Unidos com a esposa Joanne (Lily Rabe) e a filha Peri (Lucy Capri) para comemorar o Dia de Ação de Graças. Durante uma parada em uma área de descanso na estrada, Ray se distrai por um momento e a menina acaba caindo em um tanque, quebrando o braço.
Desesperados, os pais correm para levá-la ao hospital mais próximo. Depois de uma corrida frenética e até um confronto com uma enfermeira, Ray finalmente consegue atendimento para a filha. Enquanto Joanne e Peri descem para realizar uma ressonância magnética, ele, completamente exausto, acaba desmaiando em uma cadeira no saguão.
O problema começa quando Ray acorda e percebe que algo está errado. Ao tentar procurar a esposa e a filha, descobre que não há qualquer registro da entrada delas no hospital, como se nunca tivessem passado por lá. A partir daí, mãe e filha parecem simplesmente ter desaparecido, sem que ninguém afirme conhecê-las após a internação.
Paranoia ou conspiração?
O filme se enquadra nos thrillers psicológicos que, em linhas gerais, procuram gerar no espectador um estado de tensão contínua, transferindo a mesma preocupação que o protagonista sente ao não saber o que está acontecendo.
Ao longo da narrativa, a produção constrói uma atmosfera inquietante dentro do hospital, transformando corredores, salas e funcionários em possíveis peças de um enigma maior.
A sensação constante de dúvida faz com que o público acompanhe cada passo de Ray tentando entender se há realmente algo errado naquele lugar ou se as respostas estão em outro ponto da história.
Esse jogo psicológico é justamente o que torna a experiência tão envolvente. Conforme as pistas surgem e a tensão aumenta, o filme conduz o espectador por uma sequência de revelações que mudam completamente a forma de interpretar os acontecimentos, culminando em um desfecho que promete chocar até os espectadores mais atentos e deixar muita gente pensando no final por dias.
