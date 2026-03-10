Lázaro Ramos corre risco de não ir ao Oscar com Wagner Moura; entenda

Wagner Moura e Lázaro Ramos juntos - Foto: Reprodução | Instagram

A participação de Lázaro Ramos no Oscar 2026 está correndo riscos. Convidado por Wagner Moura para estar presente na premiação, o ator revelou que ainda não tem certeza se conseguirá viajar com o amigo para Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em entrevista a Quem, o baiano contou que está aguardando a liberação da produção da novela ‘A Nobreza do Amor’, da TV Globo, onde ele interpreta o vilão Kendall, seu primeiro na teledramaturgia.

“Recebi o convite e estou muito feliz. Estou batalhando para conseguir ir. Acho que a novela vai me liberar. Ainda não posso confirmar, mas a torcida está tão grande que eu acho que vai rolar”, disse ele.

Indicações ao Oscar

Durante o bate-papo, o artista também falou sobre o atual cenário do cinema nacional. Ele celebrou a indicação de Wagner à categoria de Melhor Ator pelo filme ‘O Agente Secreto’, que também concorre a premiação de Melhor Filme Internacional.

“Nossa, é uma alegria e um orgulho enormes. Tenho muito orgulho desse irmão que eu tanto admiro e que, para mim, já sai vitorioso. Não importa se vem o Oscar ou não. O que importa é essa trajetória e esse movimento tão bonito que está acontecendo”, afirmou.

“A gente está conquistando o mundo com filmes essencialmente brasileiros, com estética brasileira, com o nosso jeito de contar histórias, com personagens que muita gente nunca ouviu falar. E isso é lindo, porque acaba estimulando todos nós que fazemos audiovisual a acreditar que podemos contar as nossas histórias e alcançar o mundo”, completou.