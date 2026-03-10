Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PERDEU A VEZ?

Lázaro Ramos corre risco de não ir ao Oscar com Wagner Moura; entenda

O ator foi convidado para estar ao lado do amigo durante a premiação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/03/2026 - 21:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Wagner Moura e Lázaro Ramos juntos
Wagner Moura e Lázaro Ramos juntos -

A participação de Lázaro Ramos no Oscar 2026 está correndo riscos. Convidado por Wagner Moura para estar presente na premiação, o ator revelou que ainda não tem certeza se conseguirá viajar com o amigo para Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em entrevista a Quem, o baiano contou que está aguardando a liberação da produção da novela ‘A Nobreza do Amor’, da TV Globo, onde ele interpreta o vilão Kendall, seu primeiro na teledramaturgia.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Recebi o convite e estou muito feliz. Estou batalhando para conseguir ir. Acho que a novela vai me liberar. Ainda não posso confirmar, mas a torcida está tão grande que eu acho que vai rolar”, disse ele.

Leia Também:

Só 4 episódios: a série viciante da Netflix ideal para sua terça-feira
Brasileiro que criou o groove de 'Thriller' ganha documentário na Netflix
Votos do Oscar vazam e indicam cenário surpreendente para O Agente Secreto

Indicações ao Oscar

Durante o bate-papo, o artista também falou sobre o atual cenário do cinema nacional. Ele celebrou a indicação de Wagner à categoria de Melhor Ator pelo filme ‘O Agente Secreto’, que também concorre a premiação de Melhor Filme Internacional.

“Nossa, é uma alegria e um orgulho enormes. Tenho muito orgulho desse irmão que eu tanto admiro e que, para mim, já sai vitorioso. Não importa se vem o Oscar ou não. O que importa é essa trajetória e esse movimento tão bonito que está acontecendo”, afirmou.

“A gente está conquistando o mundo com filmes essencialmente brasileiros, com estética brasileira, com o nosso jeito de contar histórias, com personagens que muita gente nunca ouviu falar. E isso é lindo, porque acaba estimulando todos nós que fazemos audiovisual a acreditar que podemos contar as nossas histórias e alcançar o mundo”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

lazaro ramos oscar Oscar 2026 wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Wagner Moura e Lázaro Ramos juntos
Play

Indicado ao Oscar, O Agente Secreto vai chegar na Netflix; saiba data

Wagner Moura e Lázaro Ramos juntos
Play

A Noiva e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Wagner Moura e Lázaro Ramos juntos
Play

Césio-137: maior acidente radioativo do Brasil vai virar série na Netflix

Wagner Moura e Lázaro Ramos juntos
Play

Todo Mundo em Pânico 6: veja todos os filmes parodiados em novo trailer

x