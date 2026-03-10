Só 4 episódios: a série viciante da Netflix ideal para sua terça-feira

Essa série de mistério da Netflix é ideal para maratonar em poucas horas - Foto: Divulgação

No início da semana, tudo o que muita gente quer é uma boa série para distrair a mente e escapar da rotina. Uma das apostas da Netflix para quem procura uma trama curta e cheia de mistério é a minissérie de ficção-científica O Sinal, lançada em 2024.

Na produção, a astronauta Paula (Peri Baumeister) é convocada para uma missão espacial secreta, deixando sua família na Terra. Três meses depois, de volta ao planeta, o avião que deveria trazê-la para casa desaparece.

Seu marido Sven (Florian David Fitz) e a filha pequena, Charlie (Yuna Bennett), que haviam conseguido manter a comunicação com ela por um período durante a missão, passam a empenhar uma busca pela verdade, enquanto paira sobre eles um mistério que afetará toda a humanidade.

Apesar da premissa intrigante, a produção acabou ficando um pouco esquecida no catálogo da plataforma ao longo do tempo, o que fez com que se tornasse uma verdadeira joia escondida para quem gosta de descobrir séries pouco comentadas.



Mistério no espaço e na Terra

Na série O Sinal, Paula é uma cientista que precisa deixar sua família na Terra quando é convocada para uma missão secreta a bordo da Estação Espacial Internacional para investigar anomalias no espaço. Sven, seu marido, e sua filha logo estranham quando param de receber informações sobre seu paradeiro.

Em uma tentativa de descobrir o que realmente aconteceu, os dois iniciam uma busca pessoal que os leva a um enigma que abala não só o futuro da família como de todo o planeta.

Suspense, drama e reflexões filosóficas

Questões geopolíticas, ambições, circo midiático, dramas familiares se entrelaçam nesse projeto que busca perguntas sobre a relação do ser humano com o próprio sentido de existência.

É um caminhar bem filosófico que gera interpretações diversas. Há um curioso mistério que percorre os episódios, a princípio mal definido nos dois primeiros capítulos mas conforme vamos juntando as peças tudo começa a fazer um certo sentido.

O choque entre o dilema de Paula na espaço e os dramas que sofre sua família na Terra é o combustível desse roteiro que objetiva encontrar um norte entre esses paralelos.

Ideal para maratonar em um dia

Outro ponto que chama atenção é o formato enxuto da produção. A minissérie conta com apenas quatro episódios, com duração entre 55 minutos e uma hora, o que torna a história ideal para quem quer começar e terminar uma série no mesmo dia.

Com suspense crescente e revelações ao longo dos capítulos, a produção acaba se tornando uma escolha perfeita para quem busca uma trama intrigante para maratonar nesta terça-feira.