Após 50 anos, franquia clássica de ação volta aos cinemas

Cena de As Panteras (2000) - Foto: Divulgação

A franquia As Panteras está prestes a ganhar uma nova adaptação para o cinema, cerca de 50 anos após a estreia da série original.

O projeto, atualmente em desenvolvimento pela Sony, pretende reviver uma das marcas mais icônicas da cultura pop e reacender o interesse do público por um trio de detetives que marcou gerações.

Embora ainda esteja em fase inicial, a nova produção já começou a dar seus primeiros passos nos bastidores e promete trazer uma nova abordagem para a história.

Novo filme já tem roteirista definido

Pete Chiarelli já foi contratado como roteirista do reboot. Surpreendentemente, ele não tem muita experiência com filmes de ação, mas sim se destacou com comédias românticas como A Proposta e Podres de Ricos. Isso pode ser um primeiro indício da direção que a Sony quer dar à franquia no futuro.

Até o momento, ainda não há informações sobre o elenco do novo longa e o diretor também não foi anunciado. Como o projeto ainda está em estágio inicial de desenvolvimento, a expectativa é que o lançamento nos cinemas não aconteça antes de 2028.

Uma franquia que marcou gerações

O primeiro episódio de As Panteras foi ao ar em 1976 e rapidamente se tornou um grande sucesso de público. Ao longo de 115 episódios, As Panteras conquistaram o coração dos telespectadores, e a série permanece firmemente enraizada na cultura pop até hoje.

Mais de duas décadas depois, as agentes chegaram ao cinema. Em 2000, Cameron Diaz (O Máskara), Drew Barrymore (Juntos e Misturados) e Lucy Liu (Shazam! Fúria dos Deuses) interpretaram Natalie Cook, Dylan Sanders e Alex Munday, formando um trio que conquistou o público. Uma sequência, As Panteras - Detonando, foi lançada em 2003.

Tentativas recentes de reboot não tiveram o mesmo sucesso

Ao longo dos anos, a franquia passou por algumas tentativas de retorno. Em 2011, um reboot para a televisão chegou a ser produzido, mas foi cancelado após apenas quatro episódios.

Já em 2019, uma nova versão cinematográfica dirigida por Elizabeth Banks (Uso do Pó Branco) chegou aos cinemas com Kristen Stewart, Naomi Scott (Sorria 2) e Ella Balinska (Resident Evil). Apesar da expectativa, o filme não alcançou o desempenho de bilheteria esperado.

Mesmo assim, o estúdio segue apostando no potencial da marca e acredita que ainda há espaço para uma nova versão da história.

A história por trás do trio de agentes

De modo geral, sobre o que se trata As Panteras? A trama acompanha três detetives extremamente habilidosas — Natalie, Dylan e Alex — que trabalham para o enigmático Charlie, um chefe excêntrico que nunca se encontra pessoalmente com suas agentes e se comunica apenas por voz.

Conhecidas como Panteras, elas unem inteligência, charme e impressionantes habilidades em artes marciais, disfarces e tecnologia para cumprir missões de alto risco sem recorrer a armas de fogo.

Quando o bilionário da tecnologia Eric Knox é sequestrado, as detetives assumem o caso e mergulham em uma investigação repleta de reviravoltas.

À medida que desvendam pistas sobre a Knox Technologies e um possível plano para usar um revolucionário sistema de identificação por voz para fins criminosos, as Panteras percebem que estão diante de uma conspiração muito maior do que imaginavam.

Entre perseguições eletrizantes, infiltrações ousadas e confrontos cheios de estilo, o trio precisa usar toda sua astúcia e trabalho em equipe para impedir uma ameaça que pode colocar milhões de pessoas em risco.