Seleção Brasileira sofre com lesões às vésperas da Copa do Mundo; veja lista

Rodrygo durante o empate contra a Tunísia - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A menos de 100 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção Brasileira começa a se preocupar por causa da longa lista de atletas importantes a equipe que atualmente estão lesionados.

Vale relembrar que o Brasil ainda possui dois compromissos amistosos antes de sua estreia no torneio mundial, sendo eles:

França, no dia 26 de março;

Croácia, no dia 31 de março.

Última convocação antes da Copa do Mundo

Na próxima segunda-feira, 16, o técnico Carlo Ancelotti vai divulgar a última lista de convocados antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026.

Tal lista será repleta de baixas, algumas conhecidas há mais tempo, como as de Éder Militão e Bruno Guimarães, ou mais recentes, como por exemplo Rodrygo, Caio Henrique e Vanderson, todos atletas importantes para Ancelotti.

Além deles, existem alguns jogadores que não entram em campo por seus clubes, mas podem voltar a atuar antes da próxima Data Fifa, como Alisson e Estevão.

Veja a situação de cada desfalque da Seleção Brasileira

Bruno Guimarães

Um dos pilares da Seleção Brasileira no ciclo mais recente, o meio campista Bruno Guimarães foi o único titular nos oito jogos sob comando de Ancelotti. O meio campista do Newcastle foi o atleta que mais atuou pelo Brasil neste ciclo de Copa, com 31 partidas.

Mas, em fevereiro deste ano, Bruno Guimarães sofreu uma lesão muscular de grau 3 na coxa esquerda durante um jogo de seu clube. Após isso, ele viajou ao Brasil para tratamento.

Inicialmente, ele ficou em Belo Horizonte, onde foi acompanhado por Rodrigo Lasmar, médico da Seleção e do Atlético-MG. Depois disso, deu continuidade às sessões de fisioterapia no Rio de Janeiro, sua cidade natal.

É esperado que ele volte à Inglaterra na próxima semana, antes de ser novamente avaliado por Lasmar.

Existe a possibilidade de Bruno Guimarães voltar aos gramados ainda em abril, porém, o atleta, a Seleção Brasileira e o Newcastle adotaram uma medida de cautela para não complicar o processo de reabilitação.

Bruno Guimarães durante o empate contra a Tunísia | Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Éder Militão

Outro atleta importante para Ancelotti, o zagueiro Éder Militão, que foi escalado como titular da lateral direita na última data Fifa, está lesionado desde dezembro de 2025.

A baixa aconteceu durante uma partida do Real Madrid, quando sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, danificando ainda o tendão.

Desde então, o defensor vem passando por um tratamento intensivo, acompanhado tanto por médicos do clube espanhol quanto por fisioterapeutas da Seleção Brasileira.

Recuperação

Desde o mês de fevereiro, Militão voltou a fazer trabalho de campo;

As atividades ainda são de intensidade moderada;

É esperado que ele avance sua recuperação nas próximas semanas;

Sua previsão de retorno aos gramados é dada para o mês de abril.

Éder Militão durante o empate contra a Tunísia | Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Rodrygo

Uma das baixas mais recentes e impactantes para a Seleção Brasileira, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, é dado como peça fora da Copa do Mundo.

Atualmente ele é artilheiro do Brasil neste ciclo, com 8 gols ao todo, porém, um rompimento no ligamento cruzado anterior e o menisco exterior do joelho direito cancelou sua ida a Copa do Mundo.

O atacante vai precisar passar por uma cirurgia para, tendo seu retorno aos gramados estimado somente no ano de 2027.

Caio Henrique

Um dos nomes que surgiu para disputar a posição na lateral esquerda da Seleção Brasileira, Caio Henrique sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita durante uma partida pelo Monaco.

É esperado que sua recuperação completa se dê entre três a quatro semanas. Com isso, o lateral está cortado dos amistosos, mas pode voltar a tempo para a Copa do Mundo.

Caio Henrique durante o empate contra a Tunísia | Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Vanderson

Por mais que não esteja descartado, o lateral-direito, Vanderson, viu o sonho de disputar uma Copa do Mundo pela amarelinha se distanciar.

O atleta de 24 anos terá de passar por uma cirurgia para tratar uma lesão muscular na coxa, com prazo inicial de retorno de três meses.

Mas, mesmo que retorne antes aos gramados, Vanderson terá pouco tempo para mostrar serviço antes da última convocação para a Copa do Mundo, prevista para o dia 19 de maio.

Por conta de outras lesões, Vanderson já havia sido cortado de outras duas convocações de Ancelotti, incluindo a última lista, em novembro de 2025.

O lateral foi titular nas duas primeiras partidas do treinador italiano sob o comando da Amarelinha.

Vanderson atuando pela Seleção Brasileira. | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Estevão

Sem entrar em campo desde o dia 13 de fevereiro por conta de uma lesão na coxa, o meia atacante Estevão vem apresentando uma boa recuperação, podendo voltar a atuar em breve, conforme aponta o treinador do Chelsea, Liam Rosenior.

Porém, ele segue fora para o compromisso contra o Paris Saint-Germain, válido pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, 11.

Estevão durante o empate contra a Tunísia | Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Alisson

Uma das peças absolutas na Seleção Brasileira, o goleiro Alisson ficou de fora da partida do Liverpool contra o Galatasaray, válida pela Liga dos Campeões, que aconteceu nesta terça-feira, 10, após sentir um desconforto durante o treino.

Porém, a baixa não é grave, visto que, de acordo com o treinador do clube inglês, Arne Slot, é esperado que o goleiro brasileiro retorne aos gramados ainda neste final de semana.