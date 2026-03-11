Menu
HOME > ESPORTES
ALERTA?

Willian José desperdiçou metade dos pênaltis pelo Bahia em 2026

Aproveitamento do atacante caiu para 50% nesta temporada após chance no Ba-Vi

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/03/2026 - 21:25 h | Atualizada em 11/03/2026 - 22:44

Willian José em campo pelo Bahia na Arena Fonte Nova
Willian José em campo pelo Bahia na Arena Fonte Nova

O Bahia teve a oportunidade de abrir o placar no clássico contra o Vitória com cobrança de pênalti, mas Willian José desperdiçou a cobrança e Luciano Juba até marcou no rebote, mas o gol foi anulado por invasão de campo. O duelo na Arena Fonte Nova terminou empatado em 1 a 1.

Principal batedor de pênaltis do Tricolor, Willian José chegou ao segundo pênalti desperdiçado nesta temporada. Ele perdeu metade das oportunidades. Em uma das vezes perdidas, no jogo contra o O'Higgins que marcou a eliminação na fase preliminar da Libertadores, o camisa 12 esteve atento ao lance e marcou o gol no rebote do goleiro.

O atacante do Bahia foi feliz na cobrança no confronto diante da Juazeirense, pela semifinal do Campeonato Baiano, marcando o primeiro tento do triunfo do Esquadrão por 4 a 2 na Arena Fonte Nova. A primeira oportunidade surgiu na 1ª rodada do Brasileirão, na vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, na Vila Belmiro, em que Willian José fez o gol da virada.

Aproveitamento de Willian José em cobranças de pênaltis desde que chegou ao Bahia (2025):

  • 6 pênaltis convertidos em 10 oportunidades (4 desperdiçados);
  • 60% de aproveitamento.

Juiz acertou? Veja o que diz a regra sobre invasão no pênalti do BaVi
Com seis desfalques, Bahia é relacionado para o BaVi do Brasileirão
Zagueiro do Bahia deixa time principal e reforça sub-20 em dia de BaVi

Após diversas chances criadas pelo Tricolor que pararam no travessão e em boas defesas de Lucas Arcanjo, o Vitória abriu o placar no Ba-Vi com contra-ataque fuminante que terminou em golaço de cobertura marcado por Ramon. Poucos minutos depois, Jeal Lucas deixou tudo igual novamente.

Tags:

campeonato brasileiro clássico BAVI Willian José

x