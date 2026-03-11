ALERTA?
Willian José desperdiçou metade dos pênaltis pelo Bahia em 2026
Aproveitamento do atacante caiu para 50% nesta temporada após chance no Ba-Vi
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia teve a oportunidade de abrir o placar no clássico contra o Vitória com cobrança de pênalti, mas Willian José desperdiçou a cobrança e Luciano Juba até marcou no rebote, mas o gol foi anulado por invasão de campo. O duelo na Arena Fonte Nova terminou empatado em 1 a 1.
Principal batedor de pênaltis do Tricolor, Willian José chegou ao segundo pênalti desperdiçado nesta temporada. Ele perdeu metade das oportunidades. Em uma das vezes perdidas, no jogo contra o O'Higgins que marcou a eliminação na fase preliminar da Libertadores, o camisa 12 esteve atento ao lance e marcou o gol no rebote do goleiro.
O atacante do Bahia foi feliz na cobrança no confronto diante da Juazeirense, pela semifinal do Campeonato Baiano, marcando o primeiro tento do triunfo do Esquadrão por 4 a 2 na Arena Fonte Nova. A primeira oportunidade surgiu na 1ª rodada do Brasileirão, na vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, na Vila Belmiro, em que Willian José fez o gol da virada.
Aproveitamento de Willian José em cobranças de pênaltis desde que chegou ao Bahia (2025):
- 6 pênaltis convertidos em 10 oportunidades (4 desperdiçados);
- 60% de aproveitamento.
Após diversas chances criadas pelo Tricolor que pararam no travessão e em boas defesas de Lucas Arcanjo, o Vitória abriu o placar no Ba-Vi com contra-ataque fuminante que terminou em golaço de cobertura marcado por Ramon. Poucos minutos depois, Jeal Lucas deixou tudo igual novamente.
