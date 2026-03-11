Com seis desfalques, Bahia é relacionado para o BaVi do Brasileirão

Siga o A TARDE no Google

Michel Araújo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O Esporte Clube Bahia está pronto para enfrentar o rival Esporte Clube Vitória logo mais, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni não contará com Éverton Ribeiro, mas terá o retorno de Michel Araújo.

O camisa 10 e capitão do Esquadrão foi vetado pelo departamento médico devido a um incômodo na região posterior da coxa. Já Michel volta a compor a lista de relacionados após mais de um mês afastado dos gramados.

Além da ausência de Everton Ribeiro e a volta de Michel Araújo, outra novidade na lista de convocados para o BaVi é o zagueiro Marcos Victor. O defensor retornou ao clube após solicitação e vivia expectativa de compor a lista final.

Caio Alexandre está em transição, enquanto o zagueiro David Duarte apenas treinou de forma parcial com o grupo.

Ruan Pablo, Gilberto e Kanu seguem em tratamento.

Confira a lista completa:

João Paulo, Ronaldo e Victor

Luciano Juba, Roman Gomez, Iago Borduchi

Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo, Marcos Victor

Acevedo, Erick, Wendel, Michel Araujo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, David Martins

Ademir, Sanabria, Kike Olivera, Everaldo, Dell, Willian José, Erick Pulga, Kauê Furquim