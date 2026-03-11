Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM O CAPITÃO

Com seis desfalques, Bahia é relacionado para o BaVi do Brasileirão

Bahia e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 20h, pela 5ª rodada do Brasileirão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

11/03/2026 - 17:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Michel Araújo pelo Bahia
Michel Araújo pelo Bahia -

O Esporte Clube Bahia está pronto para enfrentar o rival Esporte Clube Vitória logo mais, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni não contará com Éverton Ribeiro, mas terá o retorno de Michel Araújo.

O camisa 10 e capitão do Esquadrão foi vetado pelo departamento médico devido a um incômodo na região posterior da coxa. Já Michel volta a compor a lista de relacionados após mais de um mês afastado dos gramados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Zagueiro do Bahia deixa time principal e reforça sub-20 em dia de BaVi
Virada no BaVi trouxe cenário inédito no trabalho de Jair Ventura
Matheuzinho aponta estratégia para melhor resultado no próximo BaVi

Além da ausência de Everton Ribeiro e a volta de Michel Araújo, outra novidade na lista de convocados para o BaVi é o zagueiro Marcos Victor. O defensor retornou ao clube após solicitação e vivia expectativa de compor a lista final.

Caio Alexandre está em transição, enquanto o zagueiro David Duarte apenas treinou de forma parcial com o grupo.

Ruan Pablo, Gilberto e Kanu seguem em tratamento.

Confira a lista completa:

João Paulo, Ronaldo e Victor

Luciano Juba, Roman Gomez, Iago Borduchi

Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo, Marcos Victor

Acevedo, Erick, Wendel, Michel Araujo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, David Martins

Ademir, Sanabria, Kike Olivera, Everaldo, Dell, Willian José, Erick Pulga, Kauê Furquim

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bavi Brasileirão Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Michel Araújo pelo Bahia
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Michel Araújo pelo Bahia
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Michel Araújo pelo Bahia
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Michel Araújo pelo Bahia
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x