SEM O CAPITÃO
Com seis desfalques, Bahia é relacionado para o BaVi do Brasileirão
Bahia e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 20h, pela 5ª rodada do Brasileirão
Por Téo Mazzoni
Siga o A TARDE no Google
O Esporte Clube Bahia está pronto para enfrentar o rival Esporte Clube Vitória logo mais, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni não contará com Éverton Ribeiro, mas terá o retorno de Michel Araújo.
O camisa 10 e capitão do Esquadrão foi vetado pelo departamento médico devido a um incômodo na região posterior da coxa. Já Michel volta a compor a lista de relacionados após mais de um mês afastado dos gramados.
Leia Também:
Além da ausência de Everton Ribeiro e a volta de Michel Araújo, outra novidade na lista de convocados para o BaVi é o zagueiro Marcos Victor. O defensor retornou ao clube após solicitação e vivia expectativa de compor a lista final.
Caio Alexandre está em transição, enquanto o zagueiro David Duarte apenas treinou de forma parcial com o grupo.
Ruan Pablo, Gilberto e Kanu seguem em tratamento.
Confira a lista completa:
João Paulo, Ronaldo e Victor
Luciano Juba, Roman Gomez, Iago Borduchi
Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo, Marcos Victor
Acevedo, Erick, Wendel, Michel Araujo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, David Martins
Ademir, Sanabria, Kike Olivera, Everaldo, Dell, Willian José, Erick Pulga, Kauê Furquim
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes