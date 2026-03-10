Menu
ESPORTES
O QUE MUDOU?

Virada no BaVi trouxe cenário inédito no trabalho de Jair Ventura

Vitória perdeu para o rival Bahia na final do Campeonato Baiano, no último sábado, 7

João Grassi

Por João Grassi

10/03/2026 - 21:03 h | Atualizada em 10/03/2026 - 22:21

Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória

A derrota para o Bahia na final do Campeonato Baiano de 2026, no último sábado, 7, trouxe um cenário novo para Jair Ventura. O técnico do Esporte Clube Vitória ainda não havia perdido nenhum jogo em que sua equipe saiu na frente do placar. Há pouco tempo, o profissional nem sequer tinha empates nessa circunstância.

Nas 23 partidas em que comandou o Leão da Barra, Ventura viu seu time sair vencedor em 11 das 13 oportunidades quando marcou o primeiro gol. Isso não aconteceu justamente nas últimas duas delas, contra Jacuipense e o BaVi, ambas pelo mata-mata do Baianão.

O treinador até já saiu derrotado em um outro compromisso que o Vitória esteve ganhando parcialmente, contra o Vasco, quando o Rubro-Negro abriu 2 a 1 de vantagem no São Januário e foi superado por 4 a 3 no fim. No entanto, naquela ocasião, os cariocas foram os primeiros a balançar as redes.

Leia Também:

Jair Ventura diz segredo para vencer BaVi: "Tirar orçamento do Bahia"
"Um tempo de cada time", descreve Jair Ventura após final do Baianão
Jair Ventura lamenta não inscrever reforço argentino no Baianão e faz apelo

Jogos do Vitória com Jair Ventura

  • Bahia 2x1 Vitória | Final do Baianão 2026
  • Vitória 1x1 Jacuipense (4x2 Penâltis) | Semifinal do Baianão 2026
  • Vitória 3x0 Galícia | Baianão 2026
  • Vitória 1x0 Bahia de Feira | Baianão 2026
  • Vitória 1x2 Flamengo | 3ª rodada do Brasileirão 2026
  • Palmeiras 5x1 Vitória | 2ª rodada do Brasileirão 2026
  • Vitória 2x0 Remo | 1ª rodada do Brasileirão 2026
  • Vitória 0x1 Bahia | Baianão 2026
  • Vitória 4x0 Juazeirense | Baianão 2026
  • Vitória 1x0 São Paulo | 38ª rodada do Brasileirão 2025
  • Red Bull Bragantino 4x0 Vitória | 34ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vitória 2x0 Mirassol | 36ª rodada do Brasileirão 2025
  • Sport 1x3 Vitória | 35ª rodada do Brasileirão 2025
  • Palmeiras 0x0 Vitória | 37ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vitória 0x0 Botafogo | 33ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vitória 1x0 Internacional | 32ª rodada do Brasileirão 2025
  • Cruzeiro 3x1 Vitória | 31ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vitória 0x1 Corinthians | 30ª rodada do Brasileirão 2025
  • Santos 0x1 Vitória | 29ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vitória 2x1 Bahia | 28ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vasco 4x3 Vitória | 27ª rodada do Brasileirão 2025
  • Vitória 1x0 Ceará | 26ª rodada do Brasileirão 2025
  • Grêmio 3x1 Vitória | 25ª rodada do Brasileirão 2025

O que deu errado dessa vez?

Durante entrevista coletiva na Arena Fonte Nova, Jair Ventura deu totais méritos para o Bahia ao ser questionado sobre ter sofrido a virada e, consequentemente, perdido o título estadual.

O comandante valorizou a reação do rival no segundo tempo do clássico, em que o Vitória demonstrou grande queda de rendimento em comparação à primeira etapa, quando marcou o primeiro gol e controlou as ações do confronto.

A postura do rival foi diferente. Não foi sobre a gente, foi sobre o adversário. Eles voltaram melhor que a gente no segundo tempo.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Com mais um clássico na porta, Ventura foi perguntado se estava preparando uma nova estratégia para surpreender o Bahia, mas preferiu não entrar em detalhes.

"Se é arma secreta eu não posso entregar. Novos jogadores podem ficar à disposição, mas não posso entregar quem vai entrar", projetou.

Jair Ventura na Arena Fonte Nova
Jair Ventura na Arena Fonte Nova | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

O Vitória de Jair Ventura volta a encarar o Bahia na quarta-feira, 11, às 20h, novamente na Fonte Nova. Dessa vez, o jogo será pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

x