ESPORTES
CLÁSSICO IGUALADO!

Bahia e Vitória empatam na Arena Fonte Nova pela Série A do Brasileiro

Rubro-Negro abriu o placar com golaço de cobertura, mas Jean Lucas deixou tudo igual

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

11/03/2026 - 22:06 h | Atualizada em 11/03/2026 - 23:37

Erick Pulga e Marinho em campo por clássico BaVi na Fonte Nova
Erick Pulga e Marinho em campo por clássico BaVi na Fonte Nova -

O penúltimo clássico Ba-Vi de 2026 terminou tudo igual na Arena Fonte Nova. Pela 5ª rodada do Brasileiro, o Vitória abriu o placar com golaço de cobertura marcado por Ramon, enquanto Jean Lucas empatou para o Bahia poucos minutos depois — se tornando o jogador do atual elenco do Tricolor com mais gols contra o Leão da Barra (4).

O camisa 6 do Esquadrão de Aço marcou duas vezes e decidiu o 52º título estadual do Bahia no último sábado, 7, e já havia balançado a rede contra o rival pela Copa do Nordeste 2024 — em outro triunfo tricolor por 2 a 1 na Arena Fonte Nova.

Quem brilhou pelo lado rubro-negro foi o lateral Ramon, que marcou seu primeiro tento com a camisa vermelha e preta. O lateral-esquerdo também participou do gol marcado por Gabriel Baralhas na decisão do Campeonato Baiano com uma assistência.

Próximos encontros

Após sequências de jogos em casa, o Bahia volta a campo no próximo domingo, 15, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, para encarar o Internacional. O Vitória, por outro lado, encara o Atlético-MG no sábado, 14, às 18h30, no Barradão.

Ficha técnica

Bahia x Vitória

  • O quê: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro
  • Quando: 11/07, às 20h
  • Local: Arena Fonte Nova

Escalações

  • Bahia: Ronaldo; Luciano Juba, Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Acevedo; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Willian José e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.
  • Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Edu e Ramon; Caíque, Baralhas e Martínez; Matheuzinho, Kayser e Marinho. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
  • Assistente 1: Rafael da Silva Alves
  • Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi
  • VAR: Wagner Reway

