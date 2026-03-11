Menu
HOME > ESPORTES
CLÁSSICO

Com novidades, Vitória está relacionado para o BaVi do Brasileirão

Leão da Barra encara o Bahia às 20h desta quarta-feira, 11

João Grassi

Por João Grassi

11/03/2026 - 18:12 h

Renato Kayzer
Renato Kayzer -

O Vitória está relacionado para enfrentar o Bahia pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 11, às 20h, na Arena Fonte Nova, com 23 jogadores na lista. O técnico Jair Ventura convocou o zagueiro Cacá pela primeira vez e conta com a volta do volante Caíque.

Além deles, Anderson Pato, outro reforço recém chegado, também é novidade na lista de relacionados. Renzo López, totalmente recuperado de lesão, retorna ao grupo e pode fazer sua estreia na temporada 2026.

Entre os principais desfalques estão Dudu, Luan Cândido, Pedro Henrique e Rúben Ismael (lesão), além de de Claudinho, que não joga desde outubro do ano passado por contusão no joelho.

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo;
  • Laterais: Jamerson, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon;
  • Zagueiros: Cacá, Camutanga e Edu;
  • Meio-campistas: Baralhas, Caíque, Edenilson, Emmanuel Martínez, Matheuzinho e Ronald;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Anderson Pato, Erick, Fabri, Marinho, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.
Imagem ilustrativa da imagem Com novidades, Vitória está relacionado para o BaVi do Brasileirão
| Foto: Divulgação/ECV

Tags:

bavi campeonato brasileiro ec vitória relacionados

x