Com novidades, Vitória está relacionado para o BaVi do Brasileirão
Leão da Barra encara o Bahia às 20h desta quarta-feira, 11
Por João Grassi
O Vitória está relacionado para enfrentar o Bahia pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 11, às 20h, na Arena Fonte Nova, com 23 jogadores na lista. O técnico Jair Ventura convocou o zagueiro Cacá pela primeira vez e conta com a volta do volante Caíque.
Além deles, Anderson Pato, outro reforço recém chegado, também é novidade na lista de relacionados. Renzo López, totalmente recuperado de lesão, retorna ao grupo e pode fazer sua estreia na temporada 2026.
Entre os principais desfalques estão Dudu, Luan Cândido, Pedro Henrique e Rúben Ismael (lesão), além de de Claudinho, que não joga desde outubro do ano passado por contusão no joelho.
Lista de relacionados do Vitória
- Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo;
- Laterais: Jamerson, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon;
- Zagueiros: Cacá, Camutanga e Edu;
- Meio-campistas: Baralhas, Caíque, Edenilson, Emmanuel Martínez, Matheuzinho e Ronald;
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Anderson Pato, Erick, Fabri, Marinho, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.
