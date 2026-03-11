CARRASCO
Jean Lucas assume artilharia do Bahia em BaVis: "Gosto de jogar"
Meio-campista voltou a marcar gol contra o Vitória após doblete pela final do Baianão
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
Jean Lucas voltou a ser o nome do Bahia em um clássico contra o Vitória. Autor do gol de empate em 1 a 1 no clássico desta quarta-feira, 11, o meia afirmou que gosta de jogar contra o Rubro-Negro.
O camisa 6 decidiu a final do Baianão no último sábado, 7, também contra o Leão da Barra, com dois gols marcados. No intervalo da partida que terminou com placar igualado, Jean Lucas destacou que o Tricolor jogou para estar vencendo de mais de um gol de diferença no primeiro tempo.
"Um jogo que eu gosto de jogar, um jogo a parte, que a torcida vibra bastante. Primeiro tempo a gente botou muita intensidade, acho que era para ser mais de 1 a 0 o placar, no início do primeiro tempo teve duas bolas na trave e outra comigo que finalizei", disse o jogador em entrevista ao Premiere.
O meio-campista se tornou o jogador do atual elenco do Bahia com mais gols marcados contra o Vitória (4), ultrapassando Everton Ribeiro. Além dos três nos últimos dois jogos, ele também balançou a rede em triunfo do Tricolor pela fase de grupos da Copa do Nordeste 2024, por 2 a 1.
Leia Também:
"Muito bom primeiro tempo, eles tiveram uma bola de contra-ataque e conseguiram fazer o gol, mas agora é a gente encaixar, acertar o último passe e matar", completou.
O Bahia volta a campo no próximo domingo, , 5, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, para encarar o Internacional pela 6ª rodada do Brasileiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes