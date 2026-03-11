Jean Lucas assume artilharia do Bahia em BaVis: "Gosto de jogar"

Jean Lucas em campo pelo Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Jean Lucas voltou a ser o nome do Bahia em um clássico contra o Vitória. Autor do gol de empate em 1 a 1 no clássico desta quarta-feira, 11, o meia afirmou que gosta de jogar contra o Rubro-Negro.

O camisa 6 decidiu a final do Baianão no último sábado, 7, também contra o Leão da Barra, com dois gols marcados. No intervalo da partida que terminou com placar igualado, Jean Lucas destacou que o Tricolor jogou para estar vencendo de mais de um gol de diferença no primeiro tempo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Um jogo que eu gosto de jogar, um jogo a parte, que a torcida vibra bastante. Primeiro tempo a gente botou muita intensidade, acho que era para ser mais de 1 a 0 o placar, no início do primeiro tempo teve duas bolas na trave e outra comigo que finalizei", disse o jogador em entrevista ao Premiere.

O meio-campista se tornou o jogador do atual elenco do Bahia com mais gols marcados contra o Vitória (4), ultrapassando Everton Ribeiro. Além dos três nos últimos dois jogos, ele também balançou a rede em triunfo do Tricolor pela fase de grupos da Copa do Nordeste 2024, por 2 a 1.

"Muito bom primeiro tempo, eles tiveram uma bola de contra-ataque e conseguiram fazer o gol, mas agora é a gente encaixar, acertar o último passe e matar", completou.

O Bahia volta a campo no próximo domingo, , 5, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, para encarar o Internacional pela 6ª rodada do Brasileiro.