Jean Lucas defende Willian José: "Ninguém gosta de ser vaiado"
Autor do gol tricolor no clássico, Jean Lucas sai em defesa de Willian José após atacante perder pênalti
Por Téo Mazzoni
O Esporte Clube Bahia não conseguiu repetir o resultado do último clássico BaVi e, nesta quarta-feira, 11, ficou apenas no empate com o Esporte Clube Vitória, na Arena Fonte Nova. Após o apito final, o meio-campista Jean Lucas, autor do gol tricolor no duelo, saiu em defesa do atacante Willian José, que perdeu um pênalti ainda nos primeiros minutos da partida, deixando de colocar o Esquadrão em vantagem.
Segundo Jean, o elenco azul, vermelho e branco é muito unido e apoiou o camisa 12 após a cobrança desperdiçada. O jogador também se posicionou contra as vaias direcionadas ao atacante por parte da torcida. “A gente está apoiando ele, assim como apoia qualquer jogador que saia vaiado, porque sabemos da importância dele para o nosso grupo”, afirmou.
Eu acho que ninguém gosta de ser vaiado
"O nosso artilheiro do ano passado bateu metas de gols na carreira dele e é um cara muito importante para a gente. Ali no vestiário, a gente também acolheu ele. Ele está com a cabeça erguida, porque sabe que é um grande jogador e tem uma excelente carreira. Então vamos seguir juntos, apoiando um ao outro”, garantiu o meio-campista do Bahia.
