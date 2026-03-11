Menu
ESPORTES
BRONCA DA TORCIDA

Jean Lucas defende Willian José: "Ninguém gosta de ser vaiado"

Autor do gol tricolor no clássico, Jean Lucas sai em defesa de Willian José após atacante perder pênalti

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

11/03/2026 - 23:52 h

Após pênalti perdido, Jean Lucas reforça união do elenco do Bahia e sai em defesa de Willian José
Após pênalti perdido, Jean Lucas reforça união do elenco do Bahia e sai em defesa de Willian José -

O Esporte Clube Bahia não conseguiu repetir o resultado do último clássico BaVi e, nesta quarta-feira, 11, ficou apenas no empate com o Esporte Clube Vitória, na Arena Fonte Nova. Após o apito final, o meio-campista Jean Lucas, autor do gol tricolor no duelo, saiu em defesa do atacante Willian José, que perdeu um pênalti ainda nos primeiros minutos da partida, deixando de colocar o Esquadrão em vantagem.

Segundo Jean, o elenco azul, vermelho e branco é muito unido e apoiou o camisa 12 após a cobrança desperdiçada. O jogador também se posicionou contra as vaias direcionadas ao atacante por parte da torcida. A gente está apoiando ele, assim como apoia qualquer jogador que saia vaiado, porque sabemos da importância dele para o nosso grupo”, afirmou.

Eu acho que ninguém gosta de ser vaiado
Jean Lucas - jogador do Bahia

"O nosso artilheiro do ano passado bateu metas de gols na carreira dele e é um cara muito importante para a gente. Ali no vestiário, a gente também acolheu ele. Ele está com a cabeça erguida, porque sabe que é um grande jogador e tem uma excelente carreira. Então vamos seguir juntos, apoiando um ao outro”, garantiu o meio-campista do Bahia.

x